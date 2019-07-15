Телеком

16:17 15.07.2019

FTC может оштрафовать Facebook на рекордные $5 млрд за утечки данных

2 мин читать
FTC может оштрафовать Facebook на рекордные $5 млрд за утечки данных

Facebook Inc., владелец крупнейшей в мире соцсети, достиг соглашения с Федеральной торговой комиссией США (FTC) об урегулировании претензий в связи с утечками личных данных пользователей, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, FTC, в которую входят пять членов, тремя голосами против двух приняла решение снять претензии в ответ на уплату штрафа в размере $5 млрд. После одобрения комиссией соглашение будет рассмотрено министерством юстиции.

Если соглашение вступит в силу, размер штрафа станет рекордным в истории FTC. Однако для самой компании сумма едва ли станет критичной - Facebook получила чистую прибыль в размере $2,43 млрд в первом квартале 2019 года при выручке в $15 млрд, при этом компания зарезервировала $3 млрд в связи с возможным штрафом.

Ожидается, что помимо штрафа на компанию будет наложен ряд ограничений, однако подробности соглашения пока не известны. При этом многие политики и эксперты уже отметили, что наказание Facebook кажется им слишком мягким.

"FTC сделала Facebook подарок к Рождеству на пять месяцев раньше срока", - написал в Twitter член Палаты представителей от Республиканской партии Дэвид Сициллин.

"Пять миллиардов, по сути, являются рабочими издержками", - отметил глава организации Electronic Privacy Information Center Марк Ротенберг.

FTC начала расследование против Facebook в марте 2018 года после сообщения о том, что британская консалтинговая фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 87 млн пользователей соцсети. Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Акции Facebook выросли в цене на 1,8% на торгах в пятницу.

Теги: #facebook #штраф #ftc
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:46 15.07.2019
НКРЭКУ оштрафовала "Укрэнерго" на 1,7 млн грн

НКРЭКУ оштрафовала "Укрэнерго" на 1,7 млн грн

11:50 05.07.2019
Альпари Банк обжаловал в суде решение НБУ о штрафе в размере 2 млн грн

Альпари Банк обжаловал в суде решение НБУ о штрафе в размере 2 млн грн

18:50 02.07.2019
Германия оштрафовала Facebook на $2,3 млн

Германия оштрафовала Facebook на $2,3 млн

08:23 02.07.2019
Facebook эвакуировала в США четыре здания компании из-за угрозы отравления зарином

Facebook эвакуировала в США четыре здания компании из-за угрозы отравления зарином

12:23 30.06.2019
НБУ оштрафовал Индустриалбанк на 6,85 млн грн за рисковый финмониторинг

НБУ оштрафовал Индустриалбанк на 6,85 млн грн за рисковый финмониторинг

14:06 21.06.2019
У Зеленского хотят предусмотреть штрафы от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов за неперсональное голосование в Раде

У Зеленского хотят предусмотреть штрафы от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов за неперсональное голосование в Раде

10:52 14.06.2019
Visa, Uber и другие крупные компании вложат по $10 млн в новую криптовалюту Facebook

Visa, Uber и другие крупные компании вложат по $10 млн в новую криптовалюту Facebook

17:18 12.06.2019
АМКУ оштрафовал СЭМЗ и НТЦ "Привод" за сговор на торгах на услуги по ремонту локомотивов "Укрзализныци"

АМКУ оштрафовал СЭМЗ и НТЦ "Привод" за сговор на торгах на услуги по ремонту локомотивов "Укрзализныци"

17:33 07.06.2019
Хозсуд Киева подтвердил 13,4 млн грн штрафа "Артемсоли" – АМКУ

Хозсуд Киева подтвердил 13,4 млн грн штрафа "Артемсоли" – АМКУ

12:19 03.06.2019
Facebook обсуждает план создания цифровой валюты с CFTC

Facebook обсуждает план создания цифровой валюты с CFTC

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Генпродюсер NewsOne Голованов побывал на допросе в СБУ в связи с намерением телеканала провести телемост с телеканалом страны-агрессора

Международный редсовет рекомендовал телеканалу "112 Украина" воздержаться от показа ленты Оливера Стоуна

Гендиректор "112.Украина" Бенкендорф просит Офис президента, Кабмин и правоохранителей осудить "преступные действия в отношении телеканала"

Команда президента готовит внедрение системы цифровой идентификации граждан

Сотрудники NewsOne заявляют о давлении на них, сообщают о повестках на допрос

ПОСЛЕДНЕЕ

"Электронный кабинет" налогоплательщика начал использовать для входа Mobile ID - "Vodafone Украина"

Генпродюсер NewsOne Голованов побывал на допросе в СБУ в связи с намерением телеканала провести телемост с телеканалом страны-агрессора

Новый член Нацсовета по телерадиовещанию Зиневич утверждает, что не является "человеком Коломойского"

Международный редсовет рекомендовал телеканалу "112 Украина" воздержаться от показа ленты Оливера Стоуна

СБУ проводит следственные действия по делу обстрела телеканала "112.Украина"

Гендиректор "112.Украина" Бенкендорф просит Офис президента, Кабмин и правоохранителей осудить "преступные действия в отношении телеканала"

Бердянск, Карпаты и Одесса стали самыми популярными направлениями отдыха в Украине по версии Google

"Vodafone Украина" за 6 мес. увеличил покрытие 4G-сети почти в 4 раза

Зеленский 9 июля уволил Артеменко с должности члена Нацсовета по телерадиовещанию в связи с истечением срока полномочий

Нацсовет по телерадиовещанию объявит 6 конкурсов на 170 FM-частот для развития Общественного, военно-патриотического и местного вещания

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА