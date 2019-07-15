Телеком

14:36 15.07.2019

Генпродюсер NewsOne Голованов побывал на допросе в СБУ в связи с намерением телеканала провести телемост с телеканалом страны-агрессора

2 мин читать
Генпродюсер NewsOne Голованов побывал на допросе в СБУ в связи с намерением телеканала провести телемост с телеканалом страны-агрессора

Генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов в понедельник приходил на допрос в Службу безопасности Украины в рамках расследования дела о государственной измене в связи с намерением украинского телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом "Россия 1".

"Следователи СБУ допросили Голованова в рамках поручения Генпрокуратуры", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ в понедельник.

Как сообщалось, Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве о завершенном покушении на государственную измену в связи с намерением украинского телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом. В рамках расследования следователям поручено допросить собственника канала Тараса Козака и генерального продюсера Василия Голованова.

Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в Facebook, 8 июля Генпрокуратура зарегистрировала в ЕРДР уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.111 (завершенное покушение на государственную измену) Уголовного кодекса Украины. По ее словам, речь о том, что между украинским телеканалом NewsOne и телеканалом "Россия 1", который входит в состав Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, относительно которой указом президента Украины от 14 мая 2018 года применены санкции, на 12 июля было запланировано проведение телемоста с гражданами Украины и России, что является нарушением действующего законодательства Украины и информационной поддержкой страны-агрессора по оккупации Крыма и территорий Донбасса.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что один из бенефициаров украинского телеканала NewsOne является совладельцем российского "Промсвязьбанка", через который Кремль финансирует войну против Украины.

"Нами получена информация о том, что конечным бенефициаром, владельцем NewsOne является кипрская компания, руководителями которой являются соответствующие граждане республики Кипр. Один из них является одновременно соучредителем другой кипрской компании, которая является совладельцем российского ПАО "Промсвязьбанк", - сказал Луценко журналистам.

Теги: #генпродюсер #допрос #сбу #newsone
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:06 13.07.2019
СБУ проводит следственные действия по делу обстрела телеканала "112.Украина"

СБУ проводит следственные действия по делу обстрела телеканала "112.Украина"

12:44 13.07.2019
Гендиректор "112.Украина" Бенкендорф просит Офис президента, Кабмин и правоохранителей осудить "преступные действия в отношении телеканала"

Гендиректор "112.Украина" Бенкендорф просит Офис президента, Кабмин и правоохранителей осудить "преступные действия в отношении телеканала"

09:30 13.07.2019
В Киеве неизвестный выстрелили в фасад здания телеканала из гранатомета

В Киеве неизвестный выстрелили в фасад здания телеканала из гранатомета

15:51 12.07.2019
НАБУ вызвало Луценко на допрос 15 июля - Сарган

НАБУ вызвало Луценко на допрос 15 июля - Сарган

13:07 12.07.2019
СБУ не предоставила разрешение Надежде Савченко на пересечение "линии разграничения" на Донбассе – Тука

СБУ не предоставила разрешение Надежде Савченко на пересечение "линии разграничения" на Донбассе – Тука

12:18 12.07.2019
СБУ подозревает экс-замдиректора "Укрхимтрансаммиака" в растрате 8,5 млн грн

СБУ подозревает экс-замдиректора "Укрхимтрансаммиака" в растрате 8,5 млн грн

17:33 11.07.2019
Луценко обещает привлечь к ответственности украинские телеканалы за пророссийскую пропаганду

Луценко обещает привлечь к ответственности украинские телеканалы за пророссийскую пропаганду

14:10 11.07.2019
Рада пригласила для отчета замглавы Нацсовета телерадиовещания

Рада пригласила для отчета замглавы Нацсовета телерадиовещания

11:50 11.07.2019
ГБР вызывает Порошенко на допрос 17 июля

ГБР вызывает Порошенко на допрос 17 июля

17:26 10.07.2019
CБУ разоблачила подполковника Нацгвардии с гражданством РФ, незаконно собиравшего секретные данные в штабе АТО

CБУ разоблачила подполковника Нацгвардии с гражданством РФ, незаконно собиравшего секретные данные в штабе АТО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Международный редсовет рекомендовал телеканалу "112 Украина" воздержаться от показа ленты Оливера Стоуна

Гендиректор "112.Украина" Бенкендорф просит Офис президента, Кабмин и правоохранителей осудить "преступные действия в отношении телеканала"

Команда президента готовит внедрение системы цифровой идентификации граждан

Сотрудники NewsOne заявляют о давлении на них, сообщают о повестках на допрос

Зеленский заявил о недопустимости монополизации телевизионного пространства людьми с пророссийскими взглядами

ПОСЛЕДНЕЕ

Новый член Нацсовета по телерадиовещанию Зиневич утверждает, что не является "человеком Коломойского"

Международный редсовет рекомендовал телеканалу "112 Украина" воздержаться от показа ленты Оливера Стоуна

Бердянск, Карпаты и Одесса стали самыми популярными направлениями отдыха в Украине по версии Google

"Vodafone Украина" за 6 мес. увеличил покрытие 4G-сети почти в 4 раза

Зеленский 9 июля уволил Артеменко с должности члена Нацсовета по телерадиовещанию в связи с истечением срока полномочий

Нацсовет по телерадиовещанию объявит 6 конкурсов на 170 FM-частот для развития Общественного, военно-патриотического и местного вещания

"Интертелеком" не планирует прекращать работу, компания адаптировала 30% своих базовых станций под 4G

Нацсовет по телерадиовещанию обновил набсовет НОТУ

"Киевстар" готов сдать до 86 МГц частот, но не согласен "делить все поровну" - президент компании

Команда президента готовит внедрение системы цифровой идентификации граждан

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА