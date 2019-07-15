Телеком

14:22 15.07.2019

Новый член Нацсовета по телерадиовещанию Зиневич утверждает, что не является "человеком Коломойского"

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Новый член Нацсовета по телерадиовещанию Зиневич утверждает, что не является "человеком Коломойского"

Новоназначенный член Национального совета по телевидению и радиовещанию Юрий Зиневич опроверг утверждения о том, что связан каким-либо отношениями с бизнесменом Игорем Коломойским.

"Я не знаю господина Коломойского, никогда с ним не был знаком и соответственно никакими отношениями не связан. Я работал на "1+1" с тех времен, когда канал был еще молодым, когда все еще начиналось, не было еще тех известных собственников. Соответственно, говорить, что я с орбиты Коломойского или еще кого-то, абсолютно некорректно", - сказал он на пресс-конференции в понедельник.

Как сообщалось, 9 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Зиневича членом Нацсовета по телерадиовещанию

Зиневич с декабря 2011 года был вице-президентом адвокатского объединения "Адвокатская фирма "Наше право", где также работал до этого несколько лет адвокатом. В 2006-2007 годах был помощником народного депутата.

В 1997-2002 годах Зиневич был администратором редакции телерадиокомпании "Студия 1+1", в 2002-2003 был ее юристом.

Теги: #телерадиовещание #кадры #нацсовет #зиневич #коломойский
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