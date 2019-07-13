СБУ проводит следственные действия по делу обстрела телеканала "112.Украина"

Служба безопасности Украины совместно с полицией и другими правоохранительными органами проводит неотложные следственные действия и поисковые мероприятия в связи с обстрелом здания телеканала "112.Украина" в Киеве.

"Прокуратура определила, что досудебное расследование проведут следователи СБУ", - сообщается на странице СБУ в соцсети Фейсбук.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье неизвестный из гранатомета выстрелил в фасад здания телеканала "112.Украина". Никто не пострадал, на месте найден отстрелянный тубус гранатомета.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.