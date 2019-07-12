Телеком

14:24 12.07.2019

"Vodafone Украина" за 6 мес. увеличил покрытие 4G-сети почти в 4 раза

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"Vodafone Украина" за 6 мес. увеличил покрытие 4G-сети почти в 4 раза

 Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" в январе-июне 2019 года увеличил количество населенных пунктов Украины, охваченных 4G, почти в четыре раза - более чем до 4 тыс., сообщается в пресс-релизе оператора.

"Сегодня сеть Vodafone доступна 62% украинцев и охватывает более чем 4 тыс. населенных пунктов. Инвестиции компании в развитие инфраструктуры с момента начала строительства сетей скоростного мобильного интернета по состоянию на первый квартал 2019г составили 22,5 млн грн", - отмечают в компании.

При этом, по данным оператора, среднее потребление мобильного интернета в годовом сравнении увеличилось вдвое - 7,7 ГБ трафика на одного 4G-клиента в месяц.

География покрытия интернета четвертого поколения от "Vodafone Украина" включает в себя 24 области Украины.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине - по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом - до 1,8 млрд грн. В компании объясняют это увеличением затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

Доход компании в прошлом году увеличился на 8% и составил 12,9 млрд грн, а показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) - на 33,5% в годовом исчислении, до 6,9 млрд грн. Маржа OIBDA увеличилась на 10,2 п.п. по сравнению с 2017 годом - до 53,8%.

"Vodafone Украина" по итогам 2017 года получила чистую прибыль 2,2 млрд грн, что на 76% выше показателя 2016 года. Выручка компании увеличилась на 7,2% - до 11,9 млрд грн, а показатель OIBDA - на 36,6% до 5,2 млрд грн.

"Vodafone Украина" на 100% принадлежит Prelludium B.V. и является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже.

Теги: #связь #vodafone #4g
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