Зеленский 9 июля уволил Артеменко с должности члена Нацсовета по телерадиовещанию в связи с истечением срока полномочий

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Юрия Артеменко с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Артеменко уволен в связи с истечением срока полномочий в соответствии с п. 13 ч.1 ст. 106 Конституции Украины и ст. 4 закона о Нацсовете по вопросам телерадиовещания, сообщает официальный сайт президента.

Артеменко был членом Нацсовета по телерадиовещанию с 7 июля 2014 года. Вскоре был избран председателем Нацсовета.

Как сообщалось, предыдущий президент Украины Петр Порошенко 4 мая своим указом уволил Артеменко с должности члена Нацсовета по телерадиовещанию, а 7 мая назначил его членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Новоизбранный президент Зеленский своими указами 24 мая уволил Артеменко с должности члена НКРСИ, а также восстановил его в должности члена Нацсовета по телерадиовещанию, уволив с этой должности Владимира Горковенко, который был назначен указом Порошенко от 4 мая.

Кассационный административный суд в составе Верховного суда 18 июля рассмотрит иск Горковенко к президенту Зеленскому о признании противоправным и отмене указа об увольнении его с должности члена Нацсовета по телерадиовещанию.