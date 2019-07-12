Телеком

12:05 12.07.2019

Зеленский 9 июля уволил Артеменко с должности члена Нацсовета по телерадиовещанию в связи с истечением срока полномочий

1 мин читать
Зеленский 9 июля уволил Артеменко с должности члена Нацсовета по телерадиовещанию в связи с истечением срока полномочий

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Юрия Артеменко с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Артеменко уволен в связи с истечением срока полномочий в соответствии с п. 13 ч.1 ст. 106 Конституции Украины и ст. 4 закона о Нацсовете по вопросам телерадиовещания, сообщает официальный сайт президента.

Артеменко был членом Нацсовета по телерадиовещанию с 7 июля 2014 года. Вскоре был избран председателем Нацсовета.

Как сообщалось, предыдущий президент Украины Петр Порошенко 4 мая своим указом уволил Артеменко с должности члена Нацсовета по телерадиовещанию, а 7 мая назначил его членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Новоизбранный президент Зеленский своими указами 24 мая уволил Артеменко с должности члена НКРСИ, а также восстановил его в должности члена Нацсовета по телерадиовещанию, уволив с этой должности Владимира Горковенко, который был назначен указом Порошенко от 4 мая.

Кассационный административный суд в составе Верховного суда 18 июля рассмотрит иск Горковенко к президенту Зеленскому о признании противоправным и отмене указа об увольнении его с должности члена Нацсовета по телерадиовещанию.

Теги: #телерадиовещание #зеленский #кадры #нацсовет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:21 12.07.2019
В МИД намерены подготовить президенту Украины варианты ответа на решение РФ о признании нежелательной деятельность ВКУ

В МИД намерены подготовить президенту Украины варианты ответа на решение РФ о признании нежелательной деятельность ВКУ

11:50 12.07.2019
Зеленский инициировал расширение действия закона о люстрации

Зеленский инициировал расширение действия закона о люстрации

11:37 12.07.2019
Зеленский предлагает люстрировать глав НБУ, АМКУ, ФГИ и их замов, глав и членов нацкомиссий – законопроект

Зеленский предлагает люстрировать глав НБУ, АМКУ, ФГИ и их замов, глав и членов нацкомиссий – законопроект

00:30 12.07.2019
Зеленский в пятницу посетит комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог"

Зеленский в пятницу посетит комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог"

19:46 11.07.2019
Вопрос освобождения украинских моряков был ключевым в телефонном разговоре с Путиным

Вопрос освобождения украинских моряков был ключевым в телефонном разговоре с Путиным

18:45 11.07.2019
Зеленский и Санду обсудили объединение энергосистем Украины и Молдовы с энергосистемой континентальной Европы

Зеленский и Санду обсудили объединение энергосистем Украины и Молдовы с энергосистемой континентальной Европы

18:15 11.07.2019
Нацсовет по телерадиовещанию объявит 6 конкурсов на 170 FM-частот для развития Общественного, военно-патриотического и местного вещания

Нацсовет по телерадиовещанию объявит 6 конкурсов на 170 FM-частот для развития Общественного, военно-патриотического и местного вещания

18:09 11.07.2019
Зеленский: Украина и Молдова не хотят российских войск на своей территории и навязывания "федерализации"

Зеленский: Украина и Молдова не хотят российских войск на своей территории и навязывания "федерализации"

18:06 11.07.2019
Смешко: Все ждут от Зеленского чуда, но без опытной команды он не сможет его сделать

Смешко: Все ждут от Зеленского чуда, но без опытной команды он не сможет его сделать

17:10 11.07.2019
В Раде интересуются у Стефанчука, попадут ли под люстрацию Пристайко, Данилюк и Абромавичус в связи с заявлением Зеленского

В Раде интересуются у Стефанчука, попадут ли под люстрацию Пристайко, Данилюк и Абромавичус в связи с заявлением Зеленского

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Команда президента готовит внедрение системы цифровой идентификации граждан

Сотрудники NewsOne заявляют о давлении на них, сообщают о повестках на допрос

Зеленский заявил о недопустимости монополизации телевизионного пространства людьми с пророссийскими взглядами

Луценко: Зарегистрировано дело о финансировании терроризма на основании сведений о 2 бенефициарах NewsOne – совладельцах российского банка

Нацсовет по телерадиовещанию хочет получить право применять ограничительные санкции без проведения проверок

ПОСЛЕДНЕЕ

"Интертелеком" не планирует прекращать работу, компания адаптировала 30% своих базовых станций под 4G

Луценко обещает привлечь к ответственности украинские телеканалы за пророссийскую пропаганду

Рада пригласила для отчета замглавы Нацсовета телерадиовещания

Нацсовет по телерадиовещанию обновил набсовет НОТУ

"Киевстар" готов сдать до 86 МГц частот, но не согласен "делить все поровну" - президент компании

Команда президента готовит внедрение системы цифровой идентификации граждан

Люди с нарушениями слуха могут почувствовать и "увидеть" музыку на Atlas Weekend благодаря специальной площадке от Mastercard

ЕК намерена предоставить Украине EUR25 млн на цифровую экономику и е-правительство

Сотрудники NewsOne заявляют о давлении на них, сообщают о повестках на допрос

Зеленский заявил о недопустимости монополизации телевизионного пространства людьми с пророссийскими взглядами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА