Телеком

14:10 11.07.2019

Рада пригласила для отчета замглавы Нацсовета телерадиовещания

1 мин читать
Рада пригласила для отчета замглавы Нацсовета телерадиовещания

Народные депутаты проголосовали за приглашение на пленарное заседание в четверг заместителя главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Уляны Фещук.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующую инициативу проголосовали 207 народных депутата при 150 минимально необходимых голосов.

Согласно информации, озвученной председателем Верховной Рады Андреем Парубием, заместителя главы Нацсовета пригласили по настоянию фракции "Блок Петра Порошенко". В парламенте ожидают доклада Фещук на вечернем пленарном заседании.

Как сообщалось, на согласительном совете Верховной Рады в понедельник фракция "Блок Петра Порошенко" попросила пригласить в парламент руководство Нацсовета по телевидению и радиовещанию с докладом о противодействии покупке украинских телеканалов в интересах страны-агрессора.

Теги: #телерадиовещание #рада #нацсовет #newsone
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:27 11.07.2019
Рада вернула "зеленый" тариф малым наземным СЭС

Рада вернула "зеленый" тариф малым наземным СЭС

12:33 11.07.2019
Рада приняла в целом Избирательный кодекс с системой открытых списков на выборах в парламент

Рада приняла в целом Избирательный кодекс с системой открытых списков на выборах в парламент

12:30 11.07.2019
Рада приняла в целом Избирательный кодекс с системой открытых списков на выборах в парламент

Рада приняла в целом Избирательный кодекс с системой открытых списков на выборах в парламент

12:27 11.07.2019
Нацсовет по телерадиовещанию обновил набсовет НОТУ

Нацсовет по телерадиовещанию обновил набсовет НОТУ

11:28 11.07.2019
"Слугу народа" готовы поддержать 47% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором – опрос "Рейтинга"

"Слугу народа" готовы поддержать 47% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором – опрос "Рейтинга"

10:48 11.07.2019
Комитет Рады поддержал увольнение Климкина и назначение Пристайко главой МИД

Комитет Рады поддержал увольнение Климкина и назначение Пристайко главой МИД

17:11 10.07.2019
Украино-российский "телемост" проведут на ТВ РФ в пятницу, заявил Козак в Москве

Украино-российский "телемост" проведут на ТВ РФ в пятницу, заявил Козак в Москве

16:26 10.07.2019
Сотрудники NewsOne заявляют о давлении на них, сообщают о повестках на допрос

Сотрудники NewsOne заявляют о давлении на них, сообщают о повестках на допрос

15:41 10.07.2019
Зеленский заявил о недопустимости монополизации телевизионного пространства людьми с пророссийскими взглядами

Зеленский заявил о недопустимости монополизации телевизионного пространства людьми с пророссийскими взглядами

14:02 10.07.2019
Нацсовет по телерадиовещанию намерен объявить 6 форматных радиоконкурсов на 170 FM-частот

Нацсовет по телерадиовещанию намерен объявить 6 форматных радиоконкурсов на 170 FM-частот

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Команда президента готовит внедрение системы цифровой идентификации граждан

Сотрудники NewsOne заявляют о давлении на них, сообщают о повестках на допрос

Зеленский заявил о недопустимости монополизации телевизионного пространства людьми с пророссийскими взглядами

Луценко: Зарегистрировано дело о финансировании терроризма на основании сведений о 2 бенефициарах NewsOne – совладельцах российского банка

Нацсовет по телерадиовещанию хочет получить право применять ограничительные санкции без проведения проверок

ПОСЛЕДНЕЕ

"Киевстар" готов сдать до 86 МГц частот, но не согласен "делить все поровну" - президент компании

Команда президента готовит внедрение системы цифровой идентификации граждан

Люди с нарушениями слуха могут почувствовать и "увидеть" музыку на Atlas Weekend благодаря специальной площадке от Mastercard

ЕК намерена предоставить Украине EUR25 млн на цифровую экономику и е-правительство

США разрешили компаниям вести бизнес с Huawei при отсутствии угрозы нацбезопасности

IBM закрыла рекордную сделку в истории отрасли, купив Red Hat за $34 млрд

Российские соцсети упали в посещаемости - ИнАУ

США вследствие киберинцидентов потеряли $45 млрд в 2018 году

Луценко: Зарегистрировано дело о финансировании терроризма на основании сведений о 2 бенефициарах NewsOne – совладельцах российского банка

"Vodafone Украина" считает необходимым создание для операторов паритетных условий в отношении ранее используемых в других целях низких частот

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА