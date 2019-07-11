Рада пригласила для отчета замглавы Нацсовета телерадиовещания

Народные депутаты проголосовали за приглашение на пленарное заседание в четверг заместителя главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Уляны Фещук.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующую инициативу проголосовали 207 народных депутата при 150 минимально необходимых голосов.

Согласно информации, озвученной председателем Верховной Рады Андреем Парубием, заместителя главы Нацсовета пригласили по настоянию фракции "Блок Петра Порошенко". В парламенте ожидают доклада Фещук на вечернем пленарном заседании.

Как сообщалось, на согласительном совете Верховной Рады в понедельник фракция "Блок Петра Порошенко" попросила пригласить в парламент руководство Нацсовета по телевидению и радиовещанию с докладом о противодействии покупке украинских телеканалов в интересах страны-агрессора.