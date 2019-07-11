Нацсовет по телерадиовещанию обновил набсовет НОТУ

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в четверг внес изменения в состав наблюдательного совета ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ), утвердив кандидатуры двух новых членов НС и выведя из его состава члена НС Сергея Тарана от фракции "Блок Петра Порошенко" по собственному желанию.

Кандидатура нового члена набсовета НОТУ Екатерины Дулапчий была предложена депутатской группой "Воля народа" вместо Тараса Аврахова, членство которого в набсовете приостановлено решением Нацсовета от 4 апреля этого года.

Нацсовет 7 июня получил заявление Тарана о наступлении оснований для прекращения полномочий члена набсовета НОТУ, поскольку он избран членом президиума центрального совета политической партии "Европейская солидарность", а пребывание в этой должности делает невозможной его работу в набсовете НОТУ.

Новой кандидатурой в составе набсовета от фракции "БПП" также стала Оксана Миронова.

Как сообщалось, ранее набсовет ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" возобновил в должности председателя правления компании Зураба Аласанию с 1 июля 2019 года.