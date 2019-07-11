Люди с нарушениями слуха могут почувствовать и "увидеть" музыку на Atlas Weekend благодаря специальной площадке от Mastercard

Люди с нарушениями слуха смогут почувствовать музыку на фесивале Atlas Weekend, который проходит в Киеве с 9 по 14 июля, благодаря площадке, организованной генеральным партнером фестиваля Mastercard.

" Mastercard уже не первый год вместе с Atlas Weekend, где мы создаем безналичные возможности и много креативных активностей для наших потребителей. Но в этом году мы сделали наше партнерство еще более масштабным и инклюзивным, чтобы музыку смог почувствовать каждый", – сказала в ходе открытия площадки генеральный директор Mastercard в Украине Инга Андреева.

При этом участие в фестивале для людей с инвалидностью первой и второй групп при наличии удостоверения бесплатна.

В специальной лаунж-зоне "#MastercardVibes" размещены две сферы, который показывают, как по-другому можно наслаждаться музыкой. Одна из сфер диаметром два метра передает музыку главной сцены при помощи вибраций – ее можно потрогать и даже обнять. Также можно одеть специальные жилеты, которые через пульсации позволяют "услышать" глубокий бас через теле.

Другой шар синхронизирован с вибрационной сферой и в режиме реального времени передает музыку через визуальный аудио эквалайзер.

Помимо этого, впервые на протяжении всего фестиваля возле главной сцены размещен большой экран, где сурдопереводчики будут переводить выступления хедлайнеров.

Среди переводчиков – известная в США автор уникального стиля перевода музыки на язык жестов Амбер Галловей Галлео. Она на протяжении нескольких дней проводила мастер-классы по переводу музыки на язык жестов. Пятеро сурдопеерводчиков после обучения попробовали себя в деле – переводили выступления хедлайнеров главной сцены.

Помимо инклюзивного направления, Mastercard также обеспечил создание территори безналичных расчетов в сотрудничестве с Ощадбанком.