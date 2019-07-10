ЕК намерена предоставить Украине EUR25 млн на цифровую экономику и е-правительство

В Европейской комиссии готовят международный проект помощи Украине в размере EUR25 млн на развитие цифровой экономики и электронного правительства, о чем было сказано на встрече представителей ЕК с советником президента Украины Михаилом Федоровым в среду в Киеве.

"Во время встречи представители Еврокомиссии сообщили о подготовке международного проекта помощи Украине объемом 25 млн евро на развитие цифровой экономики и электронного правительства, а также предоставили свои рекомендации к концепции "Государство в смартфоне". Ключевые предложения касались развития идентификации граждан, введения эффективной структуры управления развитием сферы и организации выполнения поставленных амбициозных задач", - сообщила пресс-служба президента Владимира Зеленского.

В свою очередь, Федоров рассказал о планах и перспективах: "У нас есть очень четкие планы на год и ключевые показатели эффективности до 2024 года. "Государство в смартфоне" для меня - это когда украинец может решить любую свою жизненную или деловую ситуацию онлайн в один клик и желательно со смартфона, когда наш гражданин навсегда забудет, как выглядит чиновник и где он находится, когда украинцы смогут активно участвовать в развитии государства через смартфон".

Первый замглавы Государственного агентства по вопросам электронного правительства Алексей Вискуб рассказал представителям ЕК о проекте "еМалыш", с помощью которого родители новорожденных смогут получить 10 онлайн-сервисов.

По информации пресс-службы, во встрече в Офисе президента приняли участие представители Группы поддержки Украины в Еврокомиссии Франко Пол, Представительства Европейского Союза в Украине Мартин Клауке и координатор сектора "Реформа государственного управления" Представительства ЕС в Украине Сергей Ладный.