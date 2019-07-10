Зеленский заявил о недопустимости монополизации телевизионного пространства людьми с пророссийскими взглядами

Президент Украины Владимир Зеленский считает недопустимой во время войны монополизацию телевизионного пространства, особенно лицами с пророссийскими взглядами.

"Во время войны любые люди, у которых не проукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться", - заявил он в Борисполе (Киевская обл.) в среду, отвечая на вопрос о телеканале NewsOne, который намеревался провести телемост с одним из российских каналов.

Глава государства отметил, что этот вопрос будет урегулирован на законодательном уровне после избрания нового состава Верховной Рады. "Никаких информационных монополий у нас не будет", - подчеркнул глава государства.

"Таким людям, как господин Медведчук, не дадим монополизировать наше украинское телевидение", - добавил Зеленский.

Ранее на 12 июля был анонсирован телемост между запрещенным в Украине российским телеканалом и телеканалом NewsOne, о чем в своей программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" заявил российский телеведущий Дмитрий Киселев.

8 июля телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста с российским каналом "Россия 1". Согласно заявлению украинского канала, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

В российском медиахолдинге ВГТРК, в который входят телеканалы "Россия 1" и "Россия 24", заявили, что не видят оснований для отмены телемоста с NewsOne.

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что в рамках уголовного производства, которое расследуется ГСУ СБУ по фактам госизмены, подготовки к препятствованию законной деятельности Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований в особый период и финансирования терроризма по ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258-5 УК Украины, установлен новый эпизод покушения на государственную измену в форме предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины. Проведение досудебного расследования поручено следователям Главного следственного управления СБУ. Следователям ГСУ СБУ процессуальный руководитель дал поручение относительно допроса собственника телеканала NewsOne Тараса Козака и генерального продюсера телеканала Василия Голованова, а также проведения необходимых следственных (розыскных) действий.