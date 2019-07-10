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11:22 10.07.2019

IBM закрыла рекордную сделку в истории отрасли, купив Red Hat за $34 млрд

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IBM закрыла рекордную сделку в истории отрасли, купив Red Hat за $34 млрд

Крупнейший мировой поставщик компьютерных услуг International Business Machines Corp. (IBM) завершил покупку разработчика программного обеспечения Red Hat Inc. в рамках сделки на сумму около $34 млрд.

Она стала крупнейшей покупкой в истории IBM и одной из рекордных для отрасли в целом.

Как сообщается в пресс-релизе IBM, Red Hat по-прежнему будет возглавлять главный исполнительный директор Джим Уайтхерст, который теперь будет подчиняться CEO IBM Джинни Рометти. Штаб-квартира Red Hat останется в городе Роли (административный центр штата Северная Каролина).

После приобретения Red Hat на облачный бизнес будет приходиться около четверти выручки IBM против всего 4% в 2013 году.

Выручка Red Hat по итогам финансового года, который завершился в феврале, увеличилась на 15% и составила $3,4 млрд. В марте-апреле она выросла также на 15% - до $934 млн.

Капитализация IBM за последние двенадцать месяцев сократилась на 3,9%, однако с начала текущего года она подскочила на 22,6% и составляет сейчас около $124,6 млрд.

Теги: #ibm
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