Телеком

18:21 09.07.2019

Луценко: Зарегистрировано дело о финансировании терроризма на основании сведений о 2 бенефициарах NewsOne – совладельцах российского банка

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Луценко: Зарегистрировано дело о финансировании терроризма на основании сведений о 2 бенефициарах NewsOne – совладельцах российского банка

 О регистрации уголовного производства в связи с наличием сведений о том, что двое бенефициаров украинского телеканала NewsOne являются совладельцами российского банка, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Двое лиц одновременно являются директорами оффшоров украинского телеканала и оффшоров, на которых числится российский банк, имеющий статус уполномоченного на финансирование гособоронзаказа РФ. Таким образом, он является причастным к ведению агрессивной войны против Украины. Сегодня зарегистрировано производство о финансировании терроризма", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

Луценко видит все основания для лишения лицензий телеканала NewsOne.

Как сообщалось, 8 июля генпрокурор заявил журналистам, что один из бенефициаров телеканала NewsOne является совладельцем российского Промсвязьбанка, через который Кремль финансирует войну против Украины.

Владелец телеканала, народный депутат Тарас Козак назвал заявление генпрокурора "циничной ложью, что свидетельствует о его непрофессионализме и профессиональной непригодности". При этом он отметил, что является единственным собственником телеканала NewsOne и владеет 100% телеканала непосредственно.

Ранее на 12 июля был анонсирован телемост между запрещенным в Украине российским телеканалом и телеканалом NewsOne, о чем в своей программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" заявил российский телеведущий Дмитрий Киселев.

8 июля телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста с российским каналом "Россия 1". Согласно заявлению украинского канала, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

В российском медиахолдинге ВГТРК, в который входят телеканалы "Россия 1" и "Россия 24", заявили, что не видят оснований для отмены телемоста с NewsOne.

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что в рамках уголовного производства, которое расследуется ГСУ СБУ по фактам госизмены, приготовления к препятствованию законной деятельности Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований в особый период и финансирования терроризма по ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258-5 УК Украины, установлен новый эпизод покушения на государственную измену в форме предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины. Проведение досудебного расследования поручено следователям Главного следственного управления СБУ. Следователям ГСУ СБУ процессуальный руководитель дал поручение относительно допроса собственника телеканала NewsOne Тараса Козака и генерального продюсера телеканала Василия Голованова, а также проведения необходимых следственных (розыскных) действий.

Теги: #телеканал #гпу #производство #newsone
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