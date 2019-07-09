"Vodafone Украина" считает необходимым создание для операторов паритетных условий в отношении ранее используемых в других целях низких частот

Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" считает необходимым создание для операторов паритетных условий в отношении низких частот, которые ранее использовались в других целях, с соблюдением принципов прозрачности и равного доступа к ограниченному ресурсу.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе компании, комментируя указ президента Владимира Зеленского об улучшении доступа к мобильному интернету, которым определяются сроки по высвобождению и дефрагментации перспективных радиочастот для внедрения мобильной связи третьего и четвертого поколения.

"Мы считаем правильными инициативы по регулированию эффективности использования частотного спектра. Это распространенная в мире практика. Вместе с тем ключевым принципом на цивилизованных рынках является равномерное распределение ограниченного природного ресурса между операторами. Это позволяет создать равные конкурентные условия, обеспечить жесткую конкуренцию на рынке, будет способствовать притоку соизмеримых инвестиций от всех участников рынка", - отметили в "Vodafone Украина".

В то же время, по мнению оператора, неравномерное распределение ресурса, привязка его к абонбазе "старых" технологий при внедрении новых технологий приведет к перекосу, монополизму оператора с большей абонбазой и меньшим инвестициям этого оператора в отрасль.

"Считаем, что на этапе развития новых технологий, на котором находится украинский рынок 4G, для операторов должны быть созданы паритетные условия в отношении низких частот, которые ранее использовались в других целях, с соблюдением принципов прозрачности и равного доступа к ограниченному ресурсу", - подчеркнули в пресс-службе оператора.