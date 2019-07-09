Президент утвердил план действий по улучшению качества мобильного интернета на периферии

Президент Украины Владимир Зеленкий подписал указ об улучшении доступа к мобильному интернету, сообщил заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

"Указом президента сегодня утвержден план действий, как улучшить интернет в селах, небольших городах и на дорогах", - сказал Гончарук в ходе пресс-брифинга во вторник.

Гончарук отметил, что это реалистический план действий, согласованный с регулятором.

"У нас есть два диапазона частот, которые операторы сейчас не используют из-за ряда регуляторных проблем. Мы идентифицировали эти проблемы, и указ президента утверждает план действий, как к концу года сделать все необходимое, чтобы в небольших городах, селах и на дорогах значительно улучшился мобильный интернет", - пояснил замглавы Офиса президента.