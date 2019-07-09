Нацсовет по телерадиовещанию планирует обратиться в АМКУ по вопросам создания "информационного холдинга" на базе ZIK и "112 Украина"

Заместитель главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Уляна Фещук после внепланового заседания регулятора во вторник сообщила о планах Нацсовета обратиться в АМКУ относительно законности концентрации ряда телевещателей, образовавшейся в процессе покупки народным депутатом Украины, владельцем телеканалов "112 Украина" и NewsOne Тарасом Козаком (фракция "Оппозиционный блок").

"Очень много вопросов возникает относительно телеканалов ZIK и группы компаний, вещающих по программной концепции "112 Украина". Нас также очень волнует этот вопрос. В частности, относительно создания так называемого "информационного холдинга". Документы о переоформлении собственника этого телеканала в Нацсовет еще не поступили", - подчеркнула Фещук.

Она также напомнила, что в соответствии с законом о телерадиовещании, у вещателя есть 35 дней на оформление таких документов.

"Как только мы получим эти документы, мы обратимся в Антимонопольный комитет относительно того, получали ли соответствующие юрлица разрешение на концентрацию, а также подпадают ли такие действия под требования антимонопольного законодательства", - подчеркнула замглавы Нацсовета.

По ее словам, госрегулятор также может обратиться в НАПК, поскольку в СМИ "называются существенные суммы по покупке телеканала ZIK новым владельцем и это лицо является связанным с другими собственниками информканалов", и Нацсовет считает необходимым провесить проверку данных фактов соответствующими органами.

Фещук также сообщила, что Нацсовет участвует в более чем 30 судебных исках по отношению к группе телеканалов, вещающих по программной концепции "112 Украина".

Как сообщалось, информация о покупке Козаком телеканала ZIK отсутствует в реестре деклараций.