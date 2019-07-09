Телеком

12:10 09.07.2019

Нацсовет по телерадиовещанию планирует обратиться в АМКУ по вопросам создания "информационного холдинга" на базе ZIK и "112 Украина"

2 мин читать
Нацсовет по телерадиовещанию планирует обратиться в АМКУ по вопросам создания "информационного холдинга" на базе ZIK и "112 Украина"

 Заместитель главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Уляна Фещук после внепланового заседания регулятора во вторник сообщила о планах Нацсовета обратиться в АМКУ относительно законности концентрации ряда телевещателей, образовавшейся в процессе покупки народным депутатом Украины, владельцем телеканалов "112 Украина" и NewsOne Тарасом Козаком (фракция "Оппозиционный блок").

"Очень много вопросов возникает относительно телеканалов ZIK и группы компаний, вещающих по программной концепции "112 Украина". Нас также очень волнует этот вопрос. В частности, относительно создания так называемого "информационного холдинга". Документы о переоформлении собственника этого телеканала в Нацсовет еще не поступили", - подчеркнула Фещук.

Она также напомнила, что в соответствии с законом о телерадиовещании, у вещателя есть 35 дней на оформление таких документов.

"Как только мы получим эти документы, мы обратимся в Антимонопольный комитет относительно того, получали ли соответствующие юрлица разрешение на концентрацию, а также подпадают ли такие действия под требования антимонопольного законодательства", - подчеркнула замглавы Нацсовета.

По ее словам, госрегулятор также может обратиться в НАПК, поскольку в СМИ "называются существенные суммы по покупке телеканала ZIK новым владельцем и это лицо является связанным с другими собственниками информканалов", и Нацсовет считает необходимым провесить проверку данных фактов соответствующими органами.

Фещук также сообщила, что Нацсовет участвует в более чем 30 судебных исках по отношению к группе телеканалов, вещающих по программной концепции "112 Украина".

Как сообщалось, информация о покупке Козаком телеканала ZIK отсутствует в реестре деклараций.

Теги: #112_канал #zik #нацсовет #newsone #амку
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:58 09.07.2019
Нацсовет по телерадиовещанию хочет получить право применять ограничительные санкции без проведения проверок

Нацсовет по телерадиовещанию хочет получить право применять ограничительные санкции без проведения проверок

11:57 09.07.2019
Нацсовет планирует обратиться в суд об аннулировании лицензии телеканала NewsOne в случае доказательств нарушения закона

Нацсовет планирует обратиться в суд об аннулировании лицензии телеканала NewsOne в случае доказательств нарушения закона

09:02 09.07.2019
На NewsOne заявили о давлении на канал со стороны праворадикалов и запугивание журналистов

На NewsOne заявили о давлении на канал со стороны праворадикалов и запугивание журналистов

20:50 08.07.2019
Сообщение о покупке Козаком телеканала ZIK отсутствует в реестре деклараций

Сообщение о покупке Козаком телеканала ZIK отсутствует в реестре деклараций

20:45 08.07.2019
Козак назвал "циничной ложью" заявления Луценко о связи телеканала NewsOne с российским "Промсвязьбанком"

Козак назвал "циничной ложью" заявления Луценко о связи телеканала NewsOne с российским "Промсвязьбанком"

20:27 08.07.2019
Возле офиса телеканала NewsOne в Киеве участники акции против "телемоста" зажгли файеры

Возле офиса телеканала NewsOne в Киеве участники акции против "телемоста" зажгли файеры

16:01 08.07.2019
СБУ и Генпрокуратура располагают сведениями о том, что конечные бенефициары NewsOne связаны с российским "Промсвязьбанком"

СБУ и Генпрокуратура располагают сведениями о том, что конечные бенефициары NewsOne связаны с российским "Промсвязьбанком"

15:19 08.07.2019
Следователям ГСУ СБУ поручено допросить собственника NewsOne Козака и генпродюсера канала Голованова в рамках дела о покушении на госизмену

Следователям ГСУ СБУ поручено допросить собственника NewsOne Козака и генпродюсера канала Голованова в рамках дела о покушении на госизмену

15:03 08.07.2019
Зеленский уволил первого замглавы АМКУ – государственного уполномоченного Нижник

Зеленский уволил первого замглавы АМКУ – государственного уполномоченного Нижник

14:52 08.07.2019
Националисты требуют от Зеленского реагировать на информационную агрессию России в Украине

Националисты требуют от Зеленского реагировать на информационную агрессию России в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацсовет по телерадиовещанию хочет получить право применять ограничительные санкции без проведения проверок

Нацсовет планирует обратиться в суд об аннулировании лицензии телеканала NewsOne в случае доказательств нарушения закона

ГБР расследует покупку телеканала "Прямой", детали защищены тайной следствия

НОТУ восстановил Аласанию в должности председателя правления

ГБР проводит обыски на телеканале "Прямой" в рамках расследуемого уголовного производства

ПОСЛЕДНЕЕ

Вступление Украины в НАТО поддерживают 62% граждан – исследование по заказу Госкомтелерадио

Instagram начал предупреждать об оскорбительности комментария перед его публикацией

Вступление Украины в ЕС поддерживают почти 70% украинцев – исследование по заказу Госкомтелерадио

За июнь абоненты "Киевстар" увеличили пользование 4G интернетом на 18%

Альфа-Банк с "Укртелекомом" строит новый дата-центр в Киеве

"Vodafone Украина" совместно с "Киевводоканал" протестировала операторскую сеть NB-IoT в Киеве

"Укртелеком" совместно со словенской Iskratel начал подключать села к новой оптической сети

"Киевстар" запустил платную подписку на стикерпаки Viber через сервис "Смарт-Деньги"

Советник президента обсудил с представителями ВБ разработку Национального плана развития широкополосного Интернета в Украине

В Германии запущена сеть мобильной связи стандарта 5G

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА