Instagram начал предупреждать об оскорбительности комментария перед его публикацией

В новом обновлении Instagram искусственный интеллект начал предупреждать авторов об оскорбительном содержании их комментариев перед отправкой, сообщил глава компании Адам Моссери.

"Последние дни мы внедряем новую функцию, управляемую искусственным интеллектом. Она уведомляет пользователя о том, что его комментарий может быть расценен как оскорбительный еще до публикации. Это даст людям шанс отказаться от своего комментария, а их получателям - не принимать уведомлений о могущем причинить вред комментарии", - заявил Моссери в официальном аккаунте Instagram в одноименной соцсети.

В Instagram также ищут способы дать пользователю больше возможностей контролировать качество своего пребывания в соцсети. Адам Моссери добавил, что вскоре компания анонсирует новый способ защиты аккаунта от нежелательного взаимодействия.