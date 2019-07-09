Нацсовет планирует обратиться в суд об аннулировании лицензии телеканала NewsOne в случае доказательств нарушения закона

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на внеплановом заседании во вторник решил провести внеплановую выездную проверку телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") в связи с заявлениями канала о планах провести телемост с запрещенным к трансляции на территории Украины российским телеканалом "Россия 1".

Как отметили замглавы регулятора Уляна Фещук и член Нацсовета Сергей Костинский, Нацсовет по телерадиовещанию поддерживает призыв Службы безопасности Украина (СБУ) инициировать созыв внеочередного заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по поводу намерения NewsOne провести телемост с каналом "Россия 1".

"Мы инициируем внеплановую выездную проверку телеканала,.. в том числе по факту заявлений, прозвучавших в анонсах запланированного телемоста с российским телеканалом, во время которых украинцев неоднократно называли фашистами. Если мы докажем факты разжигания вражды – это будет уже вторая санкция к телеканалу, которая позволит нам обратиться в суд насчет аннулирования лицензии", - подчеркнул Костинский.

В то же время, он отметил, что к его большому сожалению, действующий закон предусматривает очень сложную процедуру по аннулированию лицензий вещателей, в том числе даже после неоднократного нарушения ими украинского законодательства.

По словам Костинского, "пришло время жестких действий по отношению к тем, кто разжигает национальную вражду" в своих эфирах.

"Мы неоднократно оглашали предупреждения телеканалу NewsOne и видим, что нарушения продолжаются", - отметил Сергей Костинский, призвав Нацсовет применить жесткие санкции к телеканалу.

В Нацсовете также напомнили, что госрегулятор неоднократно обращался в СБУ относительно нарушения данным телеканалом законодательства Украины.

Как сообщалось, временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой созвать внеочередное заседание СНБО в связи с намерением NewsOne провести телемост с каналом "Россия 1".

Телеканал NewsOne 8 июля сообщил об отмене телемоста с российским каналом "Россия 1". Согласно заявлению украинского канала, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

Телеканал "Россия 1" и украинский NewsOne собирались провести двухчасовой телемост "Надо поговорить" 12 июля в 18:00. С российский стороны телемост должны были вести Андрей Малахов и Мария Ситтель, с украинской - Елена Кирик и Василий Голованов.