Вступление Украины в ЕС поддерживают почти 70% украинцев – исследование по заказу Госкомтелерадио

Почти 70% граждан Украины поддерживают вступление в Европейский Союз, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного по заказу Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

"Сегодня 69% украинцев готовы и поддерживают вступление в ЕС, 13% против этого и 18% не смогли определиться со своей позицией по этому вопросу", - сообщил директор Центра стратегического развития территорий Андрей Орлов в ходе презентации исследования в Киеве во вторник.

В ходе исследования, которое проводил с 14 по 30 мая Центр стратегического развития территорий по заказу Государственного комитета по телевидению и радиовещанию, было опрошено 2116 респондентов из 24 областей Украины, погрешность выборки не превышает 2,18 %