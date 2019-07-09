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11:27 09.07.2019

Вступление Украины в ЕС поддерживают почти 70% украинцев – исследование по заказу Госкомтелерадио

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Вступление Украины в ЕС поддерживают почти 70% украинцев – исследование по заказу Госкомтелерадио

 Почти 70% граждан Украины поддерживают вступление в Европейский Союз, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного по заказу Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

"Сегодня 69% украинцев готовы и поддерживают вступление в ЕС, 13% против этого и 18% не смогли определиться со своей позицией по этому вопросу", - сообщил директор Центра стратегического развития территорий Андрей Орлов в ходе презентации исследования в Киеве во вторник.

В ходе исследования, которое проводил с 14 по 30 мая Центр стратегического развития территорий по заказу Государственного комитета по телевидению и радиовещанию, было опрошено 2116 респондентов из 24 областей Украины, погрешность выборки не превышает 2,18 %

Теги: #ес #госкомтелерадио #опрос
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