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11:01 09.07.2019

За июнь абоненты "Киевстар" увеличили пользование 4G интернетом на 18%

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За июнь абоненты "Киевстар" увеличили пользование 4G интернетом на 18%

 В июне 2019г безлимитным 4G-интернетом воспользовались уже 4,5 млн абонентов оператора мобильной связи компании "Киевстар", отмечается в сообщении оператора.

Вместе они использовали почти 29 петабайт мобильного интернета в сети 4G, что на 18% больше, чем было использовано в мае - по данным оператора, такого количества трафика хватило бы, например, для просмотра видео в высоком качестве примерно в течение 2270 лет.

В компании такой рост количества пользователей 4G и объема использованного трафика в сети оператора связывают с запуском летней акции: в течение двух месяцев, до 31 июля 2019 года для всех абонентов "Киевстар" мобильный интернет в сети 4G – безлимитный, без каких-либо настроек и дополнительной платы.

В компании также отмечают, что благодаря возможности пользоваться 4G безлимитно, абоненты "Киевстар" начали активно менять свои SIM-карты на новые с поддержкой 4G (так называемые USIM-карты). С начала акции 180 тыс. абонентов оператора перешли на USIM-карты.

Как сообщалось, ранее  "Киевстар" предоставил возможность оплаты подписки на стикерпаки в Viber (является частью компании Rakuten Inc) через собственный финсервис "Смарт–Деньги" для абонентов предоплаты.

"Киевстар" - крупнейший украинский мобильный оператор. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Его услугами по состоянию на конец 2018 года пользовалось около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Согласно отчету нидерландской VEON Ltd., она контролирует 100% акций "Киевстара".

Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).

Теги: #4g #киевстар #интернет
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