Альфа-Банк с "Укртелекомом" строит новый дата-центр в Киеве

Альфа-Банк (Киев) в рамках объединения с Укрсоцбанком (оба – Киев) для оптимизации и повышения эффективности дата-центров часть из них закроет, часть консолидирует, но одновременно строит новый с учетом новых требований рынка, сообщил генеральный менеджер совета банковской группы Альфа-Банка, председатель правления Укрсоцбанка Иван Свитек.

"Из четырех дата-центров мы два консолидируем, два закрываем. А также строим еще один новый в Киеве. Планируем завершить его в конце этого года", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Свитек отметил, что два дата-центра – это оптимальное количество для объединенного банка, так как эти центры не должны быть слишком близко и слишком далеко друг от друга, и должны иметь независимые источники питания и подключения к сети.

"Новый дата-центр – это большой высокотехнологичный проект, который мы реализуем с "Укртелекомом", – отметил глава банковской группы.

В "Укртелекоме" агентству не уточнили других подробностей, сославшись на пункт о конфиденциальности в договоре с Альфа-Банком.

Как сообщалось, в конце октября 2016 года была завершена операция по передаче 99,9% акций Укрсоцбанк от UniCredit Group в пользу ABH Holdings S.A. (АВНН), основным активом которого в Украине является Альфа-Банк, в обмен на миноритарную долю собственности в ABHH в размере 9,9%. С того времени группа ABH проводит консолидацию активов в Украине, что должно привести к созданию на базе Альфа-Банка крупнейшего в стране частного банка.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов Альфа-Банк занимал 6-е место (69,614 млрд грн), Укрсоцбанк – 12-е место (37,832 млрд грн) среди 77 действовавших финучреждений.

АВНН имеет инвестиции в финансовые учреждения в Украине, Беларуси, Российской Федерации, Казахстане и Нидерландах, а также представительства на Кипре и в Великобритании.

Полностью интервью с Иваном Свитеком читайте вскоре на сайте агентства "Интерфакс-Украина" interfax.com.ua