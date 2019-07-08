Телеком

11:50 08.07.2019

"Укртелеком" совместно со словенской Iskratel начал подключать села к новой оптической сети

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"Укртелеком" совместно со словенской Iskratel начал подключать села к новой оптической сети

"Укртелеком" в июле планирует подключить жителей 65 сел к широкополосному интернету в рамках реализации проекта по развитию оптической сети по технологии GPON.

Первые подключения в рамках проекта по развитию оптики в 300 небольших населенных пунктах начаты на полмесяца раньше запланированного срока, сообщается на сайте оператора.

"На первом этапе работы по строительству оптики ведутся в 16 областях: Запорожской, Волынской, Ивано-Франковской, Ривненской, Хмельницкой, Черновицкой, Николаевской, Одесской, Херсонской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Черниговской, где уже проложены 40% сети, а это более 220 километров. До конца июля планируется построить почти 600 км оптики в целом", - сообщил оператор.

По планам "Укртелекома" тысячи жителей 65 населенных пунктов после подключения услуги смогут получать интернет на скорости до 200 Мбит/с, а также пользоваться дополнительными телекомуслугами, в частности, интернет-телефонией и интерактивным телевидением.

В компании уточнили, что в 26 из подключаемых 65 сел до сих пор не было интернета.

Как сообщалось, "Укртелеком" инвестирует около 270 млн грн в развитие скоростной оптической сети доступа в интернет по технологии GPON в почти 300 небольших городах и селах, из которых почти 135 млн грн - привлеченные средства Словенского банка развития (SID Bank).

Проект рассчитан на два года и предусматривает строительство более 3,5 тыс. км волоконно-оптических линий и скорость доступа абонентов до 200 Мбит/с, с возможностью пользоваться интернет-телефонией и интерактивным телевидением и будет реализован совместно со словенской телекоммуникационной компанией Iskratel.

ПАО "Укртелеком" завершило 2018 год с чистой прибылью 474 млн грн, что на 45,1% меньше, чем по итогам 2017 года. Выручка оператора за минувший год сократилась на 2,3% - до 6,449 млрд грн.

Теги: #словения #укртелеком
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