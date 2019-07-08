Телеком

11:33 08.07.2019

"Киевстар" запустил платную подписку на стикерпаки Viber через сервис "Смарт-Деньги"

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"Киевстар" запустил платную подписку на стикерпаки Viber через сервис "Смарт-Деньги"

Мобильный оператор компания "Киевстар" предоставил возможность оплаты подписки на стикерпаки в Viber (является частью компании Rakuten Inc) через собственный финсервис "Смарт–Деньги" для абонентов предоплаты, сообщается в совместном пресс-релизе компаний.

"Это первый опыт коллаборации мессенджера и сервиса мобильных платежей, который был реализован в Украине", - подчеркнули в пресс-службе мобильного оператора.

Пользователи сервиса "Смарт-Деньги" смогут оформить подписку на все стикерпаки в Viber за 20 грн/мес. и получить доступ сразу ко всем коллекциям стикеров, которые насчитывают более 500 картинок.

Обычно пользователи Viber оплачивают каждый стикерпак отдельно, но единоразово - по цене в 52-54 грн за одни стикерпак.

Пользоваться услугой могут абоненты предоплаченной связи "Киевстар", которые установили приложение "Смарт-Деньги", поскольку расчеты происходят с мобильного счета.

"Запуск совместного проекта с Viber - это важный шаг для нас. Мы уверены, что такое партнерство поможет развивать культуру оплат мобильными деньгами и, таким образом, помогать жителям Украины стремиться к безналичной экономике", - отметила руководитель группы денежных переводов и платежей "Киевстара" Елена Суворова.

По данным компании Rakuten Viber, украинцы ежедневно осуществляют в Viber около 4 млн. звонков и отправляют 11 млн сообщений

"Для Viber - это первый опыт такого сотрудничества в Украине" - отметил старший директор по развитию бизнеса Viber в Европе, Африке и на Среднем Востоке Атанас Райков.

В "Киевстаре" также отметили, что на сегодняшний день с момента запуска сервиса в сентябре 2018 года было осуществлено 6,4 млн транзакций, а наиболее востребованными сервисами стали: оплата телекоммуникационных услуг, национальных лотерей, покупки в интернете и оплата проезда в общественном транспорте.

Как сообщалось, "Киевстар" запустил финсервис "Смарт-Деньги" для абонентов предоплаты в сентябре 2018 года. В момент запуска оператор установил максимальный лимит на количество денег на счету абонента в 8 тыс. грн, годовой оборот по кошельку - не более 62 тыс. грн, месячный лимит - не более 10 тыс. грн, предел по одной операции - не более 3 тыс. грн.

Услуга "Смарт-Деньги" предоставляется на базе электронных денег Национальной платежной системы "Простир" в партнерстве с АО "Альфа-Банк".

"Киевстар" - крупнейший украинский мобильный оператор. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Его услугами по состоянию на конец 2018 года пользовалось около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Как сообщалось со ссылкой на отчет материнской компании VEON, чистый доход "Киевстара" по итогам 2018 года составил 18,719 млрд грн, что на 13,2% больше, чем за 2017 год. Показатель EBITDA вырос на 14,2% – до 10,529 млрд грн, при этом маржа EBITDA увеличилась на 0,5 процентных пункта – до 56,2%..

Согласно отчету нидерландской VEON Ltd., она контролирует 100% акций "Киевстара".

Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).

Теги: #viber #киевстар #смарт_деньги
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