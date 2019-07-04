Советник президента обсудил с представителями ВБ разработку Национального плана развития широкополосного Интернета в Украине

Советник президента Украины Михаил Федоров обсудил с представителями Всемирного банка (ВБ) проекты развития цифровой экономики и обеспечения украинцев качественным интернет-покрытием.

Как сообщается в четверг на сайте президента, на встрече, которая была посвящена проектам развития цифровой экономики Украины, со стороны ВБ присутствовали руководитель программы по инфраструктуры и устойчивого развития в Украине, Беларуси и Молдове Бахер Эль-Хифнави, консультант Рейн Андерсон и руководящий специалист Хуан Навас-Сабатер.

"Во время встречи было отмечено, что для экономического ускорения и повышения благосостояния в Украине должно состояться повсеместное развертывание высокоскоростных сетей доступа к Интернету. Именно поэтому важна консолидация усилий политикума, государственных учреждений, частных операторов и провайдеров для создания необходимой инфраструктуры, способной обеспечить высокую скорость передачи данных (30 Мбит/с и выше) для не менее 80% домовладений до 2025 года", - сказано в сообщении.

Проект призван обеспечить скоростной Интернет самых отдаленных уголках страны: в сельской местности, вдоль автомобильных дорог, в школах и больницах, "чтобы украинцы могли воспользоваться преимуществами цифрового мира для собственного развития, бизнеса, развлечений". "Сейчас разрыв между городом и селом в вопросе развития широкополосного Интернета составляет около 40%", - сказано в сообщении.

По словам Федорова, важно не просто дать гражданам инфраструктуру качественного Интернета, "а сделать так, чтобы у украинцев формировались реальные потребности и желания использовать технологии для образования, бизнеса, собственного развития".

Также на встрече отмечалось, что именно масштабные национальные проекты цифровых трансформаций могут формировать увеличение спроса граждан на высококачественный Интернет.

Согласно сообщению, активное развертывание высокоскоростных сетей зависит от выполнения многих условий со стороны государства: вопросы технической нейтральности для мобильных операторов, доступ к физической инфраструктуре операторов фиксированной связи, формирование спроса у граждан и реализация проектов цифровизации в школах, медицине, транспорте, в управлении городами тому подобное.

В частности, цифровизация школы должна иметь комплексный характер - не только подключение здания школы к Интернету, но и использование его в учебном процессе (наличие планшетов у каждого ученика, Wi-Fi в классах и активное использование мультимедийных средств для улучшения качества обучения).

По информации представителей Всемирного банка, уже накоплен значительный опыт по решению проблемы покрытия так называемых нерентабельных для оператора связи территорий.

"Участники встречи согласились, что важным шагом является разработка Национального плана развития широкополосного Интернета, которые должен закрепить требования к услуге ШДИ (широкополосный доступ в Интернет – ИФ), то есть установить определенные параметры качества и скорости; утвердить механизмы государственно-частного партнерства с операторами и провайдерами связи в части покрытия малорентабельных территорий и предусматривать больше современные инструменты фондирования проектов развития цифровой инфраструктуры и особенно – осуществление комплексных проектов цифровых преобразований, прежде всего в образовании и медицине", - сказано в сообщении.

Во время встречи также были обсуждены ожидания от реализации Всемирным банком грантового проекта инициативы ЕС EU4Digital для разработки Национального плана развития широкополосного доступа.