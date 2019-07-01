Телеком

15:18 01.07.2019

"Vodafone Украина" запускает услугу облачного хранилища информации Vodafone Cloud для своих абонентов

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"Vodafone Украина" запускает услугу облачного хранилища информации Vodafone Cloud для своих абонентов

 Оператор мобильной святи компания "Vodafone Украина" запускает облачную услугу по хранению информации Vodafone Cloud, отмечается в сообщении оператора.

Vodafone Cloud доступна на смартфонах под управлением ОС Google Android (версии 4.4 и выше) и Apple iOS (версии 8 и выше), а также в формате веб-версии для пользования с ПК.

Чтобы начать ею пользоваться, нужно скачать фирменное приложение, через него активировать услугу и выбрать тариф.

"Услуга предоставляется только для абонентов "Vodafone Украина", хотя ссылки на расшаренные файлы могут открывать и абоненты других операторов. Все данные сохраняются на защищенных серверах, расположенных на территории Украины", - подчеркивается в сообщении оператора.

В настоящее время доступны четыре тарифных пакета: 8 ГБ облачного пространства – не бесплатно (оплата только за трафик); 64 ГБ – 30 грн./мес. или 1 грн./день (трафик не тарифицируется); 128 ГБ – 55 грн./мес. или 1,83 грн./день (трафик не тарифицируется) и 512 ГБ – 110 грн./мес. или 3,67 грн./день (трафик не тарифицируется).

Доступ к сохраненным в облаке файлам возможен и через веб-интерфейс.

Также услуга предоставляет возможность редактирования и упорядочивания контактов и фото; создания собственных музыкальных плей-листов с возможностью прослушивания онлайн; умного поиска по хранилищу по названиям и тегам.

Как сообщалось, в феврале "Vodafone Украина" анонсировала запуск IoT, Cloud и Big data проектов совместно с украинскими компаніями.

В декабре 2018г международная Vodafone Group и мобильный оператор компания "Vodafone Украина" подписали договор об использовании глобальной IoT платформы Vodafone в Украине.

"Vodafone Украина" - второй по величине оператор мобильной связи в Украине, на 99% принадлежит Preludium B.V. (Нидерланды). Является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже.

Теги: #связь #vodafone
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