Телеком

14:39 01.07.2019

ГБР проводит обыски на телеканале "Прямой" в рамках расследуемого уголовного производства

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ГБР проводит обыски на телеканале "Прямой" в рамках расследуемого уголовного производства

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит следственные действия в помещении телеканала "Прямой" в рамках расследования возможных злоупотреблений пятого президента Украины Петра Порошенко во время купли-продажи телеканала.

Заявитель по данному делу – бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил, что на телеканале "Прямой" "сейчас проходит санкционированная судом выемка документов по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию".

В то же время в Госреестре судебных решений есть определение Печерского районного суда г.Киева о временном доступе к вещам и документам на основании ходатайства следователя третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований ГБР.

"Предоставить следователю… и прокурорам в уголовном производстве… временный доступ к документам с возможностью изъятия их оригиналов, которые находятся во владении Печерской районной в г.Киеве администрации… учредительных и регистрационных документов ООО "Телеканал "Прямой… доверенностей, писем, заявлений и другой корреспонденции, которая поступала от ООО в Подольскую районную администрацию", - говорится в определении суда.

В документе значится, что в случае отсутствия оригиналов, которые подлежат выемке, "предоставить для проведения выемки надлежащим образом заверенные копии или электронные распечатки указанных документов".

Следственный судья определил срок действия определения в 30 дней. Определение суда датировано 19 июня.

В пресс-службе ГБР агентству "Интерфакс-Украина" пока не удалось получить комментарий по данному поводу.

Теги: #телеканал #гбр #прямой #обыски
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