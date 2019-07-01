Телеком

12:08 01.07.2019

В НСЖУ обеспокоены увольнением журналистов телеканала ZIK в связи со сменой собственника

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В НСЖУ обеспокоены увольнением журналистов телеканала ZIK в связи со сменой собственника

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) выражает обеспокоенность ситуацией с массовым увольнением работников телеканала ZIK после известия о приобретении канала народным депутатом Украины Тарасом Козаком (фракция "Оппозиционный блок").

"В течение двух недель представители Союза проводили консультации с сотрудниками телеканала для выяснения обстоятельств увольнения и направлений эффективной помощи коллегам (….) Ситуация вокруг телеканала ZIK - это больше, чем вопрос отдельного владельца. Это проблема, присущая украинскому информационному пространству в целом", - написал председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко на своей странице в Фейсбуке в понедельник.

По словам Томиленко, отсутствие эффективных экономических моделей существования независимых аудиовизуальных СМИ приводит к олигархизации телеканалов.

"Призываем журналистское сообщество, все политические силы осуществлять постоянное давление на украинскую власть для изменения правил работы на рынке аудиовизуальных услуг, создание условий для экономической независимости медиа и обеспечения реальной независимой редакционной политики для всех телеканалов", - заявил председатель НСЖУ.

Он также подчеркнул, что Союз журналистов выражаем солидарность с коллективом телеканала ZIK.

Как сообщалось, народный депутат Украины Тарас Козак (фракция "Оппозиционный блок"), владелец телеканалов "112 Украина" и NewsOne, стал владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK и создает медиахолдинг "Новости".

Тарас Козак входит в первую десятку избирательного списка партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

18 июня фракция "Народный фронт" в Верховной Раде призвала президента Украины Владимира Зеленского отреагировать на смену собственника телеканала ZIK в связи с угрозой "российского реванша".

Теги: #телеканал #нсжу #zik
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