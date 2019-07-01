"Киевстар" не видит снижения популярности голосовой связи

Мобильный оператор компания "Киевстар" констатирует высокую популярность голосовых услуг среди своих абонентов.

"Многие говорят, что интернет "убивает" голос, что голосовая связь уже в прошлом. Но это не так. Простые цифры: среднее потребление голосовых услуг абонентом "Киевстара" где-то 560 мин. в месяц (это и входящие, и исходящие звонки). И это значение не падает уже несколько лет", - сказал журналистам директор по маркетингу компании "Киевстар" Павел Даниман во Львове в субботу.

При этом со ссылкой на Национальную комиссии, осуществляющую госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), он сообщил, что по итогам 2018 года доходы мобильных операторов от мобильного интернета впервые превысили доходы от голосовой связи, принеся операторам 16 млрд грн против 14,7 млрд грн соответственно. В целом за 2018 год украинцы "выговорили" на 52,5 млрд минут меньше, чем годом ранее.

В то же время, согласно публичным данным "Киевстара", потребление голосовых услуг (MoU) в его сетях в последние годы колеблется лишь незначительно - в пределах 1-2%.

"И это наша боль. Потому что эволюция развития дата-услуг строится на том, что голосовые услуги будут снижаться, часть спектра мы будем высвобождать и отправлять на развитие дата-услуг. Но этого пока не происходит", - прокомментировал, в свою очередь президент оператора Александр Комаров.

Как сообщалось, по итогам января-марта 2019 года MoU в сети "Киевстар" сократилось на 0,2% к аналогичному периоду 2018 года - до 585 минут; тогда как в первом квартале 2018 года возросло на 2,1% - до 586 минут.

"Киевстар" в январе-марте 2019 года увеличил общий доход на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 5,125 млрд грн. Доходы от услуг мобильной связи в первом квартале 2019 года увеличились на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 4,763 млрд грн. Показатель EBITDA оператора увеличился на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 3,223 млрд грн. Маржа EBITDА возросла на 6,3 процентных пункта - до 62,9%. я

"Киевстар" - крупнейший украинский мобильный оператор. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Его услугами по состоянию на конец 2018 года пользовалось около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.