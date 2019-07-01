Телеком

10:32 01.07.2019

"Киевстар" не видит снижения популярности голосовой связи

2 мин читать
"Киевстар" не видит снижения популярности голосовой связи

 Мобильный оператор компания "Киевстар" констатирует высокую популярность голосовых услуг среди своих абонентов.

"Многие говорят, что интернет "убивает" голос, что голосовая связь уже в прошлом. Но это не так. Простые цифры: среднее потребление голосовых услуг абонентом "Киевстара" где-то 560 мин. в месяц (это и входящие, и исходящие звонки). И это значение не падает уже несколько лет", - сказал журналистам директор по маркетингу компании "Киевстар" Павел Даниман во Львове в субботу.

При этом со ссылкой на Национальную комиссии, осуществляющую госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), он сообщил, что по итогам 2018 года доходы мобильных операторов от мобильного интернета впервые превысили доходы от голосовой связи, принеся операторам 16 млрд грн против 14,7 млрд грн соответственно. В целом за 2018 год украинцы "выговорили" на 52,5 млрд минут меньше, чем годом ранее.

В то же время, согласно публичным данным "Киевстара", потребление голосовых услуг (MoU) в его сетях в последние годы колеблется лишь незначительно - в пределах 1-2%.

"И это наша боль. Потому что эволюция развития дата-услуг строится на том, что голосовые услуги будут снижаться, часть спектра мы будем высвобождать и отправлять на развитие дата-услуг. Но этого пока не происходит", - прокомментировал, в свою очередь президент оператора Александр Комаров.

Как сообщалось, по итогам января-марта 2019 года MoU в сети "Киевстар" сократилось на 0,2% к аналогичному периоду 2018 года - до 585 минут; тогда как в первом квартале 2018 года возросло на 2,1% - до 586 минут.

"Киевстар" в январе-марте 2019 года увеличил общий доход на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 5,125 млрд грн. Доходы от услуг мобильной связи в первом квартале 2019 года увеличились на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 4,763 млрд грн. Показатель EBITDA оператора увеличился на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 3,223 млрд грн. Маржа EBITDА возросла на 6,3 процентных пункта - до 62,9%. я

"Киевстар" - крупнейший украинский мобильный оператор. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Его услугами по состоянию на конец 2018 года пользовалось около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Теги: #связь #киевстар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:56 01.07.2019
"Киевстар" не считает отключение телефонов по IMEI профильной задачей операторов

"Киевстар" не считает отключение телефонов по IMEI профильной задачей операторов

10:31 01.07.2019
"Киевстар" не считает услугу по переносу номера инструментом по переделу абонентов

"Киевстар" не считает услугу по переносу номера инструментом по переделу абонентов

10:18 01.07.2019
"Киевстар" планирует в 2019 предоставить доступ к 4G для 75% населения Украины

"Киевстар" планирует в 2019 предоставить доступ к 4G для 75% населения Украины

17:13 26.06.2019
Инстаграм-фотограф: почему эта профессия стала перспективной в 2019 году

Инстаграм-фотограф: почему эта профессия стала перспективной в 2019 году

10:48 26.06.2019
Абоненты "Киевстар" существенно увеличили потребление 4G трафика

Абоненты "Киевстар" существенно увеличили потребление 4G трафика

10:46 21.06.2019
"Киевстар" включил 4G еще в 90 населенных пунктах

"Киевстар" включил 4G еще в 90 населенных пунктах

18:08 20.06.2019
Мобильные операторы готовы частично отказаться от 4-недельной тарификации мобильной связи, предлагают альтернативу – АМКУ

Мобильные операторы готовы частично отказаться от 4-недельной тарификации мобильной связи, предлагают альтернативу – АМКУ

12:28 19.06.2019
Мобильные операторы ждут от государства внедрения технейтральности, ограничения "серого" импорта смартфонов и возможности делиться частотами

Мобильные операторы ждут от государства внедрения технейтральности, ограничения "серого" импорта смартфонов и возможности делиться частотами

19:16 13.06.2019
В числе первых доноров партии "Голос" - специалист Dragon Capital, региональный президент компании Jacobs и экс-президент "Киевстара"

В числе первых доноров партии "Голос" - специалист Dragon Capital, региональный президент компании Jacobs и экс-президент "Киевстара"

17:09 13.06.2019
SMS-пожертвования абонентов "Киевстар" помогли приобрести оборудование для маленьких пациентов Института им. Н. Амосова

SMS-пожертвования абонентов "Киевстар" помогли приобрести оборудование для маленьких пациентов Института им. Н. Амосова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд признал незаконным решение набсовета НОТУ о досрочном прекращении контракта с Аласания

Глава АМКУ поручил проверить информацию о покупке телеканала ZIK

Макеенко опроверг слухи о продаже телеканала "Прямой"

Владелец "112 Украина" и NewsOne депутат Козак из фракции "Оппоблок" купил ZIK

Военно-патриотическое радио "Армия FM" начало вещание в Виннице

ПОСЛЕДНЕЕ

Годовой доход отрасли видеоигр в Украине в 2019г вырастет до $203 млн – прогноз

США могут обязать поставщиков оборудования для сетей 5G перенести производство за пределы КНР

Харьковчане стали чаще пользоваться интернетом в метро

В Киберполиции Украины советуют установить последнее обновление Windows, чтобы не допустить очередной массовой кибератаки

Харьковский горсовет и lifecell заключили меморандум о сотрудничестве в рамках проекта Smart City

Украинская ИТ-индустрия планирует за 4-5 лет вывести доход на уровень $10 млрд/год, - основатель SoftServe

Украина в течение 5 лет должна присоединиться к европейскому Единому цифровому рынку - Зеленский

Подавляющее большинство украинских телеканалов обнародовало стоимость политической рекламы - Нацсовет

КС приступил к рассмотрению дела по санкциям против телеканалов, слушание которого блокировал экс-глава суда

YouTube обсуждает возможность выделения детского контента в отдельный продукт

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА