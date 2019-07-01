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10:18 01.07.2019

"Киевстар" планирует в 2019 предоставить доступ к 4G для 75% населения Украины

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"Киевстар" планирует в 2019 предоставить доступ к 4G для 75% населения Украины

Мобильный оператор компания "Киевстар" планирует в 2019 году расширить сеть мобильной связи четвертого поколения (4G, LTE, покрыв ею территории, где проживает 75% населения Украины, заявил журналистам президент компании Александр Комаров во Львове в субботу.

"Мы много инвестируем в расширение покрытия, но еще больше мы инвестируем в емкость покрытия, для того, чтобы поддержать растущий тренд по потреблению", - отметил он.

Комаров напомнил, что за 2018 год “Киевстар” инвестировал 8,3 млрд грн в покупку новых част и построение сети.

"Мы за год покрыли 68% населения услугами LTE. Наша цель - 75% населения LTE в этом году", - заявил он.

Президент "Киевстара" также сообщил, что во Львове оператор начал программу по размещению микро-сайтов (базовых станций) на опорах городского освещения и электротранспорта с целью улучшить показатели покрытия и емкости сети.

"Это очень современно и невероятно эффективно. У нас до сих пор есть проблемы с радиофобией и доступом к инфраструктуре, а такого плана решения при поддержке города и области помогают нам решать фундаментальные проблемы развития инфраструктуры. Мы можем строить более качественное покрытие, мы меньше сталкиваемся с ОСББ, с разрешениями", - сообщил он.

Комаров подчеркнул, что ситуация, когда оператор фактически имеет дело с 1-2 контрагентами, позволяеть развивать сеть оперативно, не тратя много времени на согласовательные документы или споры по размещению сайтов.

"Никакая революция 5G не возможна без таких решений. Потому что развитие 5G связи - это взрывной рост количества микро-сайтов, особенно в плотной застройке", - подчеркнул Комаров.

По его словам "Киевстар" планирует масштабировать опыт размещения микросайтов во Львове и других областях, тем самым решая проблему доступа к городской инфраструктуре.

"В некоторых областях мы сталкиваемся с противоположными явлениями - когда, невзирая на фактическое наличие закона о доступе к инфраструктуре, он все равно не выполняется, операторы не могут получить разрешение на размещение базовых станций на объектах городской инфраструктуры", - отметил Комаров.

По его словам, такие противоправные действия со стороны ряда коммунальных служб и государственных предприятий - существенно тормозят развитие операторских сетей.

Как сообщалось, в середине июня "Киевстар" начал предоставлять услуги 4G-связи в метрополитене Харькова.

"Киевстар" - крупнейший украинский мобильный оператор. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Его услугами по состоянию на конец 2018 года пользовалось около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Теги: #связь #киевстар #4g
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