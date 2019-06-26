Абоненты "Киевстар" существенно увеличили потребление 4G трафика

Абоненты мобильного оператора компании "Киевстар" в сети 4G используют 1 Петабайт трафика в день.

В компании такой рост используемого трафика связывают с запуском акциионного предложения "Лето 4G безлима", в рамках которой до 31 июля 2019 года для всех абонентов "Киевстар" количество мегабайтов, использованных в сети 4G, не учитывается и не тарифицируется.

"В результате запуска акции существенно выросли объемы интернет-трафика. Ежедневно абоненты 4G используют более 1 Петабайта мобильного интернета. Для сравнения, такое же количество мобильного интернета в 2015 году использовали за месяц все абоненты 3G", - отмечают в компании.

Столько трафика достаточно для непрерывного просмотра фильмов онлайн с высоким качеством изображения в течение 135 лет. А "вес" всего цифрового архива библтотеки Конгреса США (включая аудио и видео файлы) почти 7 Петабайт.

На сегодня скоростным мобильным интернетом от "Киевстар" пользуются уже 5,6 млн абонентов. Сети 4G построены в 6502 населенных пунктах Украины. До конца 2019 года компания планирует охватить 4G связью территорию, где проживает более 70% населения.

Мобильный оператор напоминает, что 4G-абоненты получают больше преимуществ от мобильного интернета, поскольку с технологией LTE cредняя скорость в несколько раз выше, а задержка в передаче данных (ping) меньше по сравнению с 3G.