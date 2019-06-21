Телеком

16:15 21.06.2019

Харьковчане стали чаще пользоваться интернетом в метро

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Харьковчане стали чаще пользоваться интернетом в метро

 

Объем ежедневного использования интернет-трафика в Харьковском метрополитене за почти девять месяцев увеличился втрое и достиг 6 терабайт, тогда как в среднем по стране интернет-потребление удвоилось, отмечается в сообщении на сайте мобильного оператора компании "Vodafone Украина".
За три года объем ежедневного использования интернет-трафика в Харьковском метрополитене вырос в 13 раз. При этом, 66% трафика в метро приходится на подземную 4G сеть, которой клиенты оператора пользуются с октября 2018 года.
Интернет – не только самая востребованная услуга связи в харьковском метро, но и самый популярный способ времяпрепровождения. Интернетом под землей пользуются даже больше, чем на поверхности - менее чем за год подземный трафик вырос втрое, тогда как в среднем по стране интернет-потребление удвоилось", - отмечает технический директор "Vodafone Украина" Евгений Фрунза.
Он также отметил, что оператор делает все возможное со своей стороны, чтобы в киевском метро пассажиры также не чувствовали интернет-дискриминации.
По данным оператора, максимальный ежедневный трафик в харьковской подземке был зарегистрирован на отметке 6,9 ТБ за сутки. Рекордсменом по использованию скоростного интернета стала станция "Универститет" – здесь интернет-пользователи ежедневно загружают порядка 330 ГБ через сеть "Vodafone Украина", тогда как три года назад среднесуточный трафик не превышал 25 ГБ.
Как сообщалось, в 16 июня 2019г мобильный оператор "Киевстар"  запустил 4G интернет в харьковском метрополитене.
"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине - по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом - до 1,8 млрд грн. В компании объясняют это увеличением затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.
"Vodafone Украина" на 100% принадлежит Prelludium B.V. и является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже.

Теги: #vodafone_украина #интернет
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