Харьковчане стали чаще пользоваться интернетом в метро

Объем ежедневного использования интернет-трафика в Харьковском метрополитене за почти девять месяцев увеличился втрое и достиг 6 терабайт, тогда как в среднем по стране интернет-потребление удвоилось, отмечается в сообщении на сайте мобильного оператора компании "Vodafone Украина".

За три года объем ежедневного использования интернет-трафика в Харьковском метрополитене вырос в 13 раз. При этом, 66% трафика в метро приходится на подземную 4G сеть, которой клиенты оператора пользуются с октября 2018 года.

Интернет – не только самая востребованная услуга связи в харьковском метро, но и самый популярный способ времяпрепровождения. Интернетом под землей пользуются даже больше, чем на поверхности - менее чем за год подземный трафик вырос втрое, тогда как в среднем по стране интернет-потребление удвоилось", - отмечает технический директор "Vodafone Украина" Евгений Фрунза.

Он также отметил, что оператор делает все возможное со своей стороны, чтобы в киевском метро пассажиры также не чувствовали интернет-дискриминации.

По данным оператора, максимальный ежедневный трафик в харьковской подземке был зарегистрирован на отметке 6,9 ТБ за сутки. Рекордсменом по использованию скоростного интернета стала станция "Универститет" – здесь интернет-пользователи ежедневно загружают порядка 330 ГБ через сеть "Vodafone Украина", тогда как три года назад среднесуточный трафик не превышал 25 ГБ.

Как сообщалось, в 16 июня 2019г мобильный оператор "Киевстар" запустил 4G интернет в харьковском метрополитене.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине - по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом - до 1,8 млрд грн. В компании объясняют это увеличением затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

"Vodafone Украина" на 100% принадлежит Prelludium B.V. и является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже.