"Киевстар" включил 4G еще в 90 населенных пунктах

Мобильный оператор компания "Киевстар" расширил территорию сети 4G в восьми областях Украины, подключив еще 90 населенных пунктов.

Возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом в сети 4G появилась у жителей еще 90 населенных пунктов в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Николаевской, Одесской, Тернопольской, Черновицкой, Черкасской и Черниговской областях. В частности, высокоскоростной интернет появился в населенных пунктах Верховина, Царичанка, Покровское, Рени, Катеринополь, Щорс, Снигуровка, и др.

На сегодня сеть 4G "Киевстар" работает в 6502 больших и малых городах и селах, где проживает 28,3 млн человек, или 68,2% населения Украины.

Чтобы предоставлять абонентам мобильный интернет высокого качества, "Киевстар" построил крупнейшую сеть мобильной связи, установив 26 тысяч базовых станций, и использует наибольшее количество радиочастот. За 2018 год и 1 кв 2019 года компания инвестировала в развитие новых технологий свыше 8 млрд грн.

Для всех абонентов "Киевстар", не зависимо от выбранного тарифного плана, до 31 июня 2019 года услуги мобильного интернета в сети 4G предоставляются неограниченно и без платы за мегабайты.

Как сообщалось, в начале июня "Киевстар" увеличил территорию покрытия сети 4G связи в 12 областях Украины, подключив еще 303 населенных пункта, где проживает 425 тысяч человек.