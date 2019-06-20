Харьковский горсовет и lifecell заключили меморандум о сотрудничестве в рамках проекта Smart City

Городской голова Харькова Геннадий Кернес и главный исполнительный директор ООО lifecell Исмет Языджы в четверг подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере реализации проектов Smart City.

Как сообщила пресс-служба Харьковского горсовета, меморандум предусматривает сотрудничество по четырем направлениям, а именно: "Безопасный город" (внедрение системы массового оповещения ENS, которая позволяет в экстренной ситуации за несколько секунд сделать массовую рассылку сообщений или одновременные звонки), "Умный город" (сбор и предоставление статистических данных для оптимального планирования туристических и культурно-массовых мероприятий, "Умный транспорт" (внедрение оплаты проезда в общественном транспорте с мобильных телефонов) и "Расширение покрытия" (предоставление горожанам доступа к качественному 4G интернету в метрополитене).

Как сообщалось, ранее были подписаны меморандумы о сотрудничестве в сфере внедрения проектов Smart City с компаниями Hewlett-Packard Enterprise, Сisco и Vodafon. Эти документы предусматривают, в частности, создание пилотных технических разработок по таким направлениям, как система записи и анализа видео с камер наблюдения, автоматизация служб быстрого реагирования, управление в сфере вывоза отходов, мониторинг работы водопровода, управление освещением, оптимизация городского автомобильного трафика, парковок и прочее.