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15:51 20.06.2019

Украина в течение 5 лет должна присоединиться к европейскому Единому цифровому рынку - Зеленский

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Украина в течение 5 лет должна присоединиться к европейскому Единому цифровому рынку - Зеленский

 Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости присоединения Украины к Единому цифровому рынку ЕС в течение пяти лет.

"Присоединиться к европейскому Digital Single Market – еще одно наше задание на пять лет", - сказал Зеленский в ходе встречи с бизнесом в Киеве в четверг.

Он также подчеркнул важность создания экосистемы BigData для возникновения инновационной экономики и обеспечения качественных интернета и мобильной связи на всей территории страны.

"Нам нужно эффективное государство. И тут стратегия у нас очень простая – тотальная цифровизация процессов. Поєтому одним из ключевых заданий нашей команды является "Государство в смартфоне".

Он подчеркнул, что видит в этом возможность не только сокращения государственных затрат, но и увеличения качества предоставляемых государством услуг.

Теги: #ес #зеленский #цифровые_технологии
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