КС приступил к рассмотрению дела по санкциям против телеканалов, слушание которого блокировал экс-глава суда

Большая палата Конституционного суда Украины на пленарном заседании в четверг в форме письменного слушания приступила к рассмотрению представления 49 народных депутатов о конституционности постановления Верховной Рады "О принятии предложений о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в начале заседания представитель субъекта конституционного представления (народных депутатов) Василий Нимченко заявил ходатайство о том, чтобы отдельные положения этого представления рассматривались в устном производстве. Суд не удовлетворил это ходатайство, но отметил, что все материалы будут исследованы в ходе рассмотрения.

Судья-докладчик по делу Михаил Гультай перешел к сути самого дела и огласил текст конституционного представления.

Авторы конституционного представления просят суд признать неконституционным постановление парламента ввиду принятия этого законодательного акта с нарушением процедуры его рассмотрения и принятия.

Так, в представлении отмечается, что были искажены результаты голосования парламентариев, а, принимая постановление, Верховная Рада вышла за пределы своих полномочий, предусмотренных Конституцией.

Поскольку форма письменного слушания дела не предусматривает выступление сторон, судьи перешли к закрытой части рассмотрения представления.

В своем постановлении парламент принял решение об обращении к СНБО относительно санкций против телеканалов "112 Украина" и NewsOne.

Информированный источник агентства "Интерфакс-Украина" в Конституционном суде уточнил, что рассмотрение данного представления пытался заблокировать бывший глава КС Станислав Шевчук и это отображено в заключении постоянной комиссии по вопросам регламента и этики. Именно на основании заключения комиссии Шевчук был уволен судьями с занимаемой должности.

В заключении комиссии значилось: в феврале 2019 года была сформировано повестка дня с включением рассмотрения вопроса об открытии производства относительно конституционности постановления парламента по санкциям против телеканалов, но по устному указанию Шевчука, который на тот момент находился в Испании, этот вопрос был снят с рассмотрения.

"Своими действиями Шевчук фактически осуществил препятствование рассмотрения этого дела в порядке, установленном законом Украины "О Конституционном суде", - говорится в заключении комиссии.