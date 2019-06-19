Суд признал незаконным решение набсовета НОТУ о досрочном прекращении контракта с Аласания

Председатель правления ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ) Зураб Аласания заявляет, что суд признал незаконным и постановил отменить решение наблюдательного совета НОТУ о досрочном расторжении с ним контракта.

"Решение Наблюдательного Совета ПАО НОТУ о досрочном прекращении контракта с Аласания З.Г. признать незаконным и отменить", - написал Аласания на своей странице в соцсети Facebook в среду, проиллюстрировав сообщение снимком зала судебного заседания с зачитывающей решение судьей.

И.о. председателя набсовета НОТУ Светлана Остапа, в свою очередь, сообщила: "Суд удовлетворил решение Зураба Аласания частично: решение Наблюдательного совета о досрочном прекращении контракта отменить. Иски к членам набсовета Татьяне Лебедевой и Светлане Остапе отклонены".

Согласно прикрепленному к сообщению на ее странице в Facebook снимку, решение принимал Шевченковский районный суд Киева.

Как сообщалось, набсовет НОТУ 31 января 2019 года 9-ю голосами из 12-ти поддержал расторжение контракта с Аласания. 1 февраля профсоюз НОТУ сообщил о фактах злоупотреблений с его стороны.

12 февраля набсовет НОТУ решил отложить решение о расторжении контракта до 6 мая. По словам и.о. председателя набсовета Светланы Остапы, такое решение было принято с тем, чтобы увольнение Аласания не связывали с президентскими выборами в Украине.

7 мая сопредседатель совета организации "Реанимационный пакет реформ" (РПР), директор Центра демократии и верховенства права Тарас Шевченко сообщил, что Аласания ушел в длительный отпуск и ожидает решения суда относительно своего увольнения. Пост опубликовал на своей странице в Facebook и сам Аласания.