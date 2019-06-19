Телеком

16:57 19.06.2019

Администрация Зеленского планирует в 2019г запустить сеть доступа к онлайн-сервисам eID

2 мин читать
Администрация Зеленского планирует в 2019г запустить сеть доступа к онлайн-сервисам eID

 Администрация президента Украины планирует в 2019 году запустить сеть доступа к онлайн-сервисам и ввести SmartID (электронная подпись в мобильном приложении), сообщается на сайте администрации.

"Уже в этом году мы дадим импульс проекту MobileID, введем SmartID и создадим удобную и доступную для украинцев сеть получения сервисов eID. К 2024 году 75% населения должно иметь и уметь использовать надежные и защищенные средства eID. Тогда украинцы навсегда забудут, как выглядит чиновник и где он находится, ведь более 90% всех государственных услуг мы переведем в онлайн", - заявил советник президента Михаил Федоров в ходе обсуждения проекта концепции "Государство в смартфоне" в Киеве во вторник.

При этом он отметил, что команда президента открыта для предложений со стороны рынка и стремится привлечь украинский бизнес к цифровизации экономики страны.

В свою очередь, как сказал председатель IТ-комитета Союза украинских предпринимателей (СУП) Дмитрий Прядко, до настоящего времени одной из основных проблем отрасли было отсутствие стратегической и приоритетной поддержки со стороны государства.

По его словам, для становления внутреннего рынка онлайн-госуслуг нужны: демонополизация функции предоставления государственных административных услуг; открытие регламентированного доступа к государственным данным для бизнеса; создание бизнесом IТ-сервисов на основе данных и конкуренция между провайдерами сервисов.

Члены IT-комитета СУП высказались за активизацию работы государства в вопросах упрощения государственно-частного партнерства, проведение судебной реформы для защиты интеллектуального права, полноценный запуск сервиса E-Health, создание единого идентификатора физического лица.

Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проект "Государство в смартфоне" обеспечит снижение бюрократического давления на граждан страны.

В АП планируют до 2024 года перевести 90% всех госуслуг в онлайн-режим.

Теги: #smartid #сервис #е_государство #ап
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:14 18.06.2019
От Рады в АП и КС до сих пор не поступили документы о существовании коалиции

От Рады в АП и КС до сих пор не поступили документы о существовании коалиции

00:34 17.06.2019
Глава АП Богдан: Зеленский не отказался от идеи переезда в новый офис

Глава АП Богдан: Зеленский не отказался от идеи переезда в новый офис

02:52 15.06.2019
Администрацию президента разрешат посещать в шортах

Администрацию президента разрешат посещать в шортах

13:14 13.06.2019
ПриватБанк запустил сервис "Открытая выписка" контроля публичных расходов

ПриватБанк запустил сервис "Открытая выписка" контроля публичных расходов

12:55 13.06.2019
ПриватБанк запустил сервис "Открытая выписка" контроля публичных расходов

ПриватБанк запустил сервис "Открытая выписка" контроля публичных расходов

20:53 10.06.2019
Возле здания АП в Киеве состоялась акция против "капитуляции", в ходе которой произошла небольшая потасовка

Возле здания АП в Киеве состоялась акция против "капитуляции", в ходе которой произошла небольшая потасовка

17:37 10.06.2019
Сервис BlaBlaCar до конца 2019г намерен монетизировать услуги в Украине

Сервис BlaBlaCar до конца 2019г намерен монетизировать услуги в Украине

17:35 10.06.2019
У Луценко заявили, что поездки украинских политиков в Москву – это возмутительный феномен, и нужно принять закон о коллаборационизме

У Луценко заявили, что поездки украинских политиков в Москву – это возмутительный феномен, и нужно принять закон о коллаборационизме

17:15 10.06.2019
Зеленский говорил о том, что РФ контролирует весь конфликт на Донбассе и является его причиной - пресс-секретарь

Зеленский говорил о том, что РФ контролирует весь конфликт на Донбассе и является его причиной - пресс-секретарь

17:07 10.06.2019
В АП рекомендуют Луценко обратить внимание на визиты Бойко и Медведчука в РФ

В АП рекомендуют Луценко обратить внимание на визиты Бойко и Медведчука в РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд признал незаконным решение набсовета НОТУ о досрочном прекращении контракта с Аласания

Глава АМКУ поручил проверить информацию о покупке телеканала ZIK

Макеенко опроверг слухи о продаже телеканала "Прямой"

Владелец "112 Украина" и NewsOne депутат Козак из фракции "Оппоблок" купил ZIK

Военно-патриотическое радио "Армия FM" начало вещание в Виннице

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд признал незаконным решение набсовета НОТУ о досрочном прекращении контракта с Аласания

Глава АМКУ поручил проверить информацию о покупке телеканала ZIK

Мобильные операторы ждут от государства внедрения технейтральности, ограничения "серого" импорта смартфонов и возможности делиться частотами

Макеенко опроверг слухи о продаже телеканала "Прямой"

Глава Huawei оценил потерянную выручку в результате американских санкций в $30 млрд

Владелец "112 Украина" и NewsOne депутат Козак из фракции "Оппоблок" купил ZIK

lifecell опровергает блокировку звонков бывшим абонентам с фиксированных номеров "Укртелекома"

lifecell блокирует звонки бывшим абонентам с фиксированных номеров – Укртелеком

Доля пользователей 4G в Украине вырастет с 8% в 2019-м до 50% в 2024г

"1+1 media" обвиняет Госкино в умышленном затягивании возобновления действия прокатного удостоверения на "Сватов"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА