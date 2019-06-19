Телеком

09:47 19.06.2019

Макеенко опроверг слухи о продаже телеканала "Прямой"

1 мин читать
Макеенко опроверг слухи о продаже телеканала "Прямой"

Владелец телеканала "Прямой" Владимир Макеенко опроверг слухи о возможной продаже телеканала соратнику Виктора Медведчука Тарасу Козаку, сообщает "Прямой".

"Прямой" канал никому не продам! Поэтому, хочу успокоить сотрудников телеканала и разочаровать оппонентов. Телеканал успел завоевать доверие зрителя и отстаивает развитие демократических процессов в стране. Поэтому даже речи не может быть о продаже телеканала", - сообщается на официальном сайте "Прямого" во вторник вечером.

Макеенко отметил, что в условиях рисков для информационной безопасности Украины готов рассмотреть возможность покупки ряда телеканалов.

"В условиях угрозы информационной безопасности я готов рассмотреть вопрос покупки таких каналов, как "112" и "ZiK", - сообщил Макеенко.

По мнению владельца телеканала "Прямой" появление информации о продаже телеканала является провокацией, связанной с активными политическими процессами в Украине.

Теги: #телеканал #порошенко #макеенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:01 18.06.2019
Макеенко опроверг слухи о продаже телеканала "Прямой"

Макеенко опроверг слухи о продаже телеканала "Прямой"

22:26 14.06.2019
С канала ZIK увольняются гендиректор и журналисты

С канала ZIK увольняются гендиректор и журналисты

23:24 13.06.2019
Порошенко: я готов помочь Зеленскому сделать его первые зарубежные визиты успешными

Порошенко: я готов помочь Зеленскому сделать его первые зарубежные визиты успешными

22:39 13.06.2019
Порошенко про альянс с Зеленским: Я высказываю надежду, что нам удастся объединиться с целью продолжить наше движение в ЕС и НАТО

Порошенко про альянс с Зеленским: Я высказываю надежду, что нам удастся объединиться с целью продолжить наше движение в ЕС и НАТО

19:20 13.06.2019
В первой полусотне избирательного списка партии Порошенко - 5 членов Кабмина, 7 депутатов "Народного фронта"

В первой полусотне избирательного списка партии Порошенко - 5 членов Кабмина, 7 депутатов "Народного фронта"

18:06 13.06.2019
Руководитель УИНП Вятрович пойдет на выборы в Раду в списке "Европейской солидарности"

Руководитель УИНП Вятрович пойдет на выборы в Раду в списке "Европейской солидарности"

13:26 12.06.2019
В команде Порошенко надеются, что Рада поддержит кандидатуру Пристайко на пост главы МИД

В команде Порошенко надеются, что Рада поддержит кандидатуру Пристайко на пост главы МИД

12:44 10.06.2019
У Порошенко пока нет процессуального статуса в деле по заявлениям Крючкова – руководитель САП

У Порошенко пока нет процессуального статуса в деле по заявлениям Крючкова – руководитель САП

14:01 09.06.2019
"Европейская солидарность" не будет создавать в Раде коалицию с "Оппозиционной платформой" и остатками Партии регионов - Порошенко

"Европейская солидарность" не будет создавать в Раде коалицию с "Оппозиционной платформой" и остатками Партии регионов - Порошенко

11:48 09.06.2019
Порошенко: Мы идём в парламент, чтобы не допустить реванша пророссийских сил

Порошенко: Мы идём в парламент, чтобы не допустить реванша пророссийских сил

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Владелец "112 Украина" и NewsOne депутат Козак из фракции "Оппоблок" купил ZIK

Военно-патриотическое радио "Армия FM" начало вещание в Виннице

Студия "Квартал 95" заявляет о непричастности к продаже прав на интернет-трансляцию "Слуги народа" в России "Яндексу"

Зеленский уволил Артеменко из НКРСИ, вернув его в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, исключив из него Горковенко

5G может появиться в Украине в 2020г - НКРСИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава Huawei оценил потерянную выручку в результате американских санкций в $30 млрд

Владелец "112 Украина" и NewsOne депутат Козак из фракции "Оппоблок" купил ZIK

lifecell опровергает блокировку звонков бывшим абонентам с фиксированных номеров "Укртелекома"

lifecell блокирует звонки бывшим абонентам с фиксированных номеров – Укртелеком

Доля пользователей 4G в Украине вырастет с 8% в 2019-м до 50% в 2024г

"1+1 media" обвиняет Госкино в умышленном затягивании возобновления действия прокатного удостоверения на "Сватов"

Глава правления ИнАУ баллотируется в Верховную Раду от партии "Слуга народа"

Трамп может смягчить ограничения на деятельность китайской Huawei в случае прогресса на торговых переговорах - глава американского Минфина

"Киевстар" подключил к 4G связи еще 303 населенных пункта

Правоохранительный комитет рекомендовал Раде принять ужесточающий ответственность за повреждение и кражу объектов телекоммуникаций законопроект

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА