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18:07 10.06.2019

"1+1 media" обвиняет Госкино в умышленном затягивании возобновления действия прокатного удостоверения на "Сватов"

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"1+1 media" обвиняет Госкино в умышленном затягивании возобновления действия прокатного удостоверения на "Сватов"

 Медиагруппа "1+1 media" считает, что Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) умышленно затягивает срок возобновления действия прокатного удостоверения на телесериал "Сваты".

Об этом говорится в открытом обращении "1+1 media" к экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов Госкино.

"Мы наблюдаем намеренное затягивание процесса обновления прокатного удостоверения на сериал "Сваты", что является вполне законным шагом, который должен был произойти автоматически после решения суда. По непонятным причинам сериал был отправлен на дополнительную экспертизу. Парадокс этой ситуации заключается в том, что мы не обращались бы к вам, если бы срок действия прокатного удостоверения на все сезоны, кроме шестого, не истек. И мы намерены в любом случае транслировать этот сезон", - подчеркнули в медиагруппе.

Как отмечается в тексте обращения, медиагруппа "1+1 media" получила информацию о том, что эта ситуация будет использоваться ГО "Свобода" как платформа для вхождения в парламентскую кампанию, чтобы продемонстрировать таким образом ход борьбы за национальную идею.

"Нам непонятно, почему объектом публичного избиения стал украинский продукт, сделанный в Украине, в украинской студии за украинские деньги и который транслировался на двух украинских общенациональных каналах. Но нам очевидно, что сейчас и продукт, и телеканал "1+1", и самое главное - экспертов - пытаются использовать в качестве политического инструмента для предвыборной манипуляции с одной целью - пройти в парламент", - заявили в медиагруппе

Также "1+1 media" обращает внимание экспертов на то, что решение должно быть объективным, беспристрастным, взвешенным, базироваться на доказательной базе.

Как сообщалось, 15 мая 2019г Апелляционный административный суд признал противоправным запрет демонстрации в Украине телевизионного сериала "Сваты", сообщается на сайте медиагруппы "1+1 media" .

Теги: #медиагруппа_1_1 #госкино #сваты
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