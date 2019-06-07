"Киевстар" подключил к 4G связи еще 303 населенных пункта

Крупнейший украинский мобильный оператор компания "Киевстар" увеличил территорию покрытия сети 4G связи в 12 областях Украины, подключив еще 303 населенных пункта, где проживает 425 тысяч человек.

Возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом в сети 4G появилась у жителей еще 303 населенных пунктов, в том числе таких, как Аскания-Нова, Бучач, Вилково, Деражня, Почаев, Рожнятин, Теплик, Тростянец, Томашполь, Томаковка, Ямполь и др.

На сегодня сеть 4G "Киевстар" работает в 6412 больших и малых городах и поселках, где проживает 28,1 млн человек, или 67,7% населения Украины.

Возможностями 4G связи уже воспользовалось 5,6 млн абонентов "Киевстар", а объемы дата-трафика в сети в 1 квартале 2019 года достигли 219 Петабайтов, вдвое больше, чем год тому.

Чтобы предоставлять абонентам мобильный интернет высокого качества, "Киевстар" построил обширную сеть мобильной связи, установив 26 тысяч базовых станций, и использует наибольшее количество радиочастот. За 2018 год и 1 кв 2019 года компания инвестировала в развитие новых технологий свыше 8 млрд грн.

Для всех абонентов "Киевстар", не зависимо от выбранного тарифного плана, до 31 июня 2019 года услуги мобильного интернета в сети 4G предоставляются неограниченно и без платы за мегабайты.