Телеком

17:02 06.06.2019

Правоохранительный комитет рекомендовал Раде принять ужесточающий ответственность за повреждение и кражу объектов телекоммуникаций законопроект

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Правоохранительный комитет рекомендовал Раде принять ужесточающий ответственность за повреждение и кражу объектов телекоммуникаций законопроект

 Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект №8544, направленный на усиление ответственности за умышленное повреждение объектов телекоммуникаций, а также на пресечение незаконного обогащения методом сдачи краденного металлолома.

Соответствующее решение было принято на заседании комитета 5 июня, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

Как отмечается в пояснительной записке, необходимость усиления ответственности за умышленное повреждение объектов телекоммуникаций обусловлена тем, что операторы телекоммуникаций и субъекты хозяйствования других сфер деятельности постоянно несут многомиллионные убытки от преступлений, связанных с кражами телекоммуникационного оборудования и повреждениями телекоммуникационных сетей, кабельных, радиорелейных линий связи, нарушением целостности колодцев кабельной канализации электросвязи.

Законопроект предлагает запретить прием металлолома кабеля, провода, их частей, кабельной и проводниковой продукции с содержанием меди, других цветных и/или драгоценных метал лов. Также запрещается прием металлолома технических средств телекоммуникаций и сооружений электросвязи и другого телекоммуникационного оборудования. Нарушение этой нормы влечет наложение штрафа в размере от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Исключение предлагается оставить для субъектов хозяйствования, использующих указанное имущество при осуществлении своей деятельности, но только при наличии оригинала или надлежащим образом заверенной копии/ выписки из соответствующего акта на списание такого специмущества.

Также предлагается запретить проведение наличных расчетов при приеме такого металлолома и установить уголовную ответственность за умышленное повреждение объектов телекоммуникаций, в случае, если эти действия повлекли за собой опасность для жизни людей, привели или могли привести к нарушению работы объектов связи (такие действия предлагается наказывать штрафом от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок).

Отягощающим обстоятельством также признаны повторное совершение таких действий и действие по предварительному сговору группой лиц (такие действия караются лишением свободы от трех до десяти лет).

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор по регуляторному обеспечению оператора мобильной связи компании "Киевстар" Александр Когут, в случае мобильных операторов кражи оборудования касаются не только вырезов медного кабеля, но также и воровства аккумуляторов базовых станций.

"Проблема очень большая и распространяется как на частный бизнес, так и на государство. За последние четыре года операторы понесли 1,4 млрд грн только прямых убытков от затрат на восстановление сетей. Было зафиксировано более 106 тыс. случаев повережедения оборудования. Это очень большой барьер на пути цифровизации страны", - подчеркнул он.

По словам Когута, основная причина увеличения количества краж телекомоборудования – незначительная ответственность за причиненный вред и слишком непропорционально-малые штрафы.

"Если посмотреть на тех, кто ворует – есть довольно четкое разделение. Первая группа – это организованные преступные группы, работающие системно, по заранее определенному плану. Когда полиция их ловит – у них в смартфонах можно увидеть недельные планы по нормам кражи аккумуляторов, кабеля в кг металла. Их около 30%, но при этом они наносят большую часть убытков", - подчеркнул Когут, отметив, что оставшиеся 70% - люди с низким достатком, ворующие ради нескольких сотен гривен.

В свою очередь директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" подчеркнул, что кражи телекоммуникационного кабеля, оборудования и повреждение телекоминфрастуктуры в последние годы приобрели катастрофические масштабы.

"Это стало настоящей проблемой для отрасли в целом. Ежегодно только у "Укртелекома" фиксируется более 20 тыс. таких инцидентов, а 30% восстановленного кабеля крадется повторно. Ситуация давно нуждалась комплексных мерах для ее решения. Усиление ответственности за совершение преступлений на телекоммуникационной сети - одна из составляющих", - заявил он.

По словам Шуранова, компания поддерживает подобные важные для отрасли инициативы и надеется, что предложенные в законопроекте нормы будут приняты и воплощены в жизнь.

Как сообщалось, ранее Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации" выступила за привлечение мобильных операторов к пилотному проекту по восстановлению фиксированной телефонии с помощью мобильной святи, почеркнув наличие проблемы кражи кабеля.

Теги: #телекоммуникации #оборудование #рада
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