Телеком

11:56 06.06.2019

"Киевстар" включил безлимит на 4G-интернет для всех абонентов до конца июля

1 мин читать
"Киевстар" включил безлимит на 4G-интернет для всех абонентов до конца июля

 Оператор мобильной связи компания "Киевстар" до 31 июля 2019 года сделала мобильный интернет в сети 4G для своих абонентов безлимитным,при этом тарификация передачи данных в сетях 2G или 3G будет происходить в соответствии с условиями тарифного плана абонента, сообщается на сайте компании.

Согласно сообщению, 4G безлимит действует как для действующих, так и для новых абонентов "Киевстар", не требует никаких настроек или заказа дополнительных услуг.

Для того, чтобы воспользоваться безлимитным доступом к сети по технологии 4G-связи, абонентам "Киевстар" нужно пользоваться 4G-смартфоном и иметь USIM-карту с поддержкой 4G; быть в зоне покрытия 4G-сети оператора и меть оплаченный пакет услуг согласно условиям их тарифного плана.

4G безлимитом от "Киевстар" до конца июля могут воспользоваться жители 6109 населенных пунктов, где присутствует сеть четвертого поколения оператора и проживает примерно 27,7 млн человек (66,7% населения Украины), отмечается в сообщении "Киевстара".

Как сообщалось, "Киевстар" намерен вскоре включить 4G в Харьковском метрополитене.

"Киевстар" - крупнейший украинский мобильный оператор. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Его услугами по состоянию на конец 2018 года пользовалось около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Теги: #связь #киевстар #4g
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:31 04.06.2019
"Киевстар" намерен вскоре включить 4G в Харьковском метрополитене

"Киевстар" намерен вскоре включить 4G в Харьковском метрополитене

13:29 04.06.2019
НКРСИ проверит "Vodafone Украина", lifecell и "Тримоб" относительно готовности к MNP

НКРСИ проверит "Vodafone Украина", lifecell и "Тримоб" относительно готовности к MNP

12:16 03.06.2019
Экс-президент "Киевстара" инвестировал 332 тыс. грн в украинский стартап по измерению NPS Revizion

Экс-президент "Киевстара" инвестировал 332 тыс. грн в украинский стартап по измерению NPS Revizion

15:32 31.05.2019
"Датагруп" будет предоставлять услуги комплексной системы защиты информации

"Датагруп" будет предоставлять услуги комплексной системы защиты информации

17:46 30.05.2019
American Tower покупает африканского оператора вышек связи Eaton Towers за $1,85 млрд

American Tower покупает африканского оператора вышек связи Eaton Towers за $1,85 млрд

17:00 29.05.2019
НКРСИ с 29 мая по 11 июня проведет проверку "Киевстара" по MNP

НКРСИ с 29 мая по 11 июня проведет проверку "Киевстара" по MNP

12:45 28.05.2019
"Киевстар" подключил к 4G связи еще 115 населенных пунктов в 10 областях

"Киевстар" подключил к 4G связи еще 115 населенных пунктов в 10 областях

16:20 23.05.2019
"Vodafone Украина" в I кв. увеличил выручку на 19%, чистую прибыль на 16%, а также доходы от торговой розницы

"Vodafone Украина" в I кв. увеличил выручку на 19%, чистую прибыль на 16%, а также доходы от торговой розницы

12:48 23.05.2019
lifecell и Ericsson протестировали технологию 5G на скорости 25,6 Гбит/сек

lifecell и Ericsson протестировали технологию 5G на скорости 25,6 Гбит/сек

11:36 23.05.2019
Украине сначала нужно реализовать все возможности 4G и уже после этого переходить к освоению 5G - СЕО "Ericsson Украина"

Украине сначала нужно реализовать все возможности 4G и уже после этого переходить к освоению 5G - СЕО "Ericsson Украина"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Военно-патриотическое радио "Армия FM" начало вещание в Виннице

Студия "Квартал 95" заявляет о непричастности к продаже прав на интернет-трансляцию "Слуги народа" в России "Яндексу"

Зеленский уволил Артеменко из НКРСИ, вернув его в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, исключив из него Горковенко

5G может появиться в Украине в 2020г - НКРСИ

Порошенко уволил Артеменко с должности члена Нацсовета по теле- и радиовещанию - указ

ПОСЛЕДНЕЕ

Власти США готовят антимонопольные проверки IT-гигантов

Военно-патриотическое радио "Армия FM" начало вещание в Виннице

Совладелец "Квартала 95" Борис Шефир заявил о намерении студии расширять сотрудничество с украинскими телеканалами

"Метинвест Диджитал" успешно реализует цифровые решения в ГМК, получил высокую оценку в Центральной и Восточной Европе

Dell вернулась к прибыли в I финквартале, но рост выручки замедлился

Австралийский регулятор подал в суд на Sony за неработающие игры

НКРСИ разрешила использовать в Украине еще 8 базовых станций Huawei

Совместные действия для развития е-услуг в Украине обсудил с представителями международных организаций советник президента Федоров

StarLightMedia планирует запуск HD-вещания в 2020г и ждет кодирования спутникового сигнала

Топ-менеджеры Facebook отказались от участия в слушаниях канадского парламента

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА