"Киевстар" включил безлимит на 4G-интернет для всех абонентов до конца июля

Оператор мобильной связи компания "Киевстар" до 31 июля 2019 года сделала мобильный интернет в сети 4G для своих абонентов безлимитным,при этом тарификация передачи данных в сетях 2G или 3G будет происходить в соответствии с условиями тарифного плана абонента, сообщается на сайте компании.

Согласно сообщению, 4G безлимит действует как для действующих, так и для новых абонентов "Киевстар", не требует никаких настроек или заказа дополнительных услуг.

Для того, чтобы воспользоваться безлимитным доступом к сети по технологии 4G-связи, абонентам "Киевстар" нужно пользоваться 4G-смартфоном и иметь USIM-карту с поддержкой 4G; быть в зоне покрытия 4G-сети оператора и меть оплаченный пакет услуг согласно условиям их тарифного плана.

4G безлимитом от "Киевстар" до конца июля могут воспользоваться жители 6109 населенных пунктов, где присутствует сеть четвертого поколения оператора и проживает примерно 27,7 млн человек (66,7% населения Украины), отмечается в сообщении "Киевстара".

Как сообщалось, "Киевстар" намерен вскоре включить 4G в Харьковском метрополитене.

"Киевстар" - крупнейший украинский мобильный оператор. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Его услугами по состоянию на конец 2018 года пользовалось около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.