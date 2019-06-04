Телеком

13:31 04.06.2019

"Киевстар" намерен вскоре включить 4G в Харьковском метрополитене

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"Киевстар" намерен вскоре включить 4G в Харьковском метрополитене

Оператор мобильной связи компания "Киевстар" планирует в ближайшее время начать предоставлять услуги мобильной связи четвертого поколения (4G) в Харьковском метрополитене, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе оператора.

"Киевстар" в соответствии с законодательством Украины регистрирует все торговые марки, которые может использовать в рекламных целях. В частности, компания планирует уже вскоре предоставлять услуги 4G в метро Харькова", - отметили в "Киевстаре".

Ранее оператор подал заявку на торговую марку "Якісний 4G уже в метро". Соответствующее уведомление было размещено в реестре торговых марок Укрпатента, принятых к регистрации.

"Киевстар" - крупнейший украинский мобильный оператор. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Его услугами по состоянию на конец 2018 года пользовалось около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Теги: #4g #метро #киевстар #харьков
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