Телеком

13:08 04.06.2019

Военно-патриотическое радио "Армия FM" начало вещание в Виннице

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Военно-патриотическое радио "Армия FM" начало вещание в Виннице

Военное радио "Армия FM" начало вещать на частоте 99,3 МГц в Виннице, сообщается на сайте Национального совета по вопросам телерадиовещания со ссылкой на сообщение начальника Центральной телерадиостудии Министерства обороны Украины Яны Холодной.

Как отмечают в Нацсовете, главными требованиями к программной концепции вещателя являются: освещение деятельности Вооруженных Сил Украины, операции объединенных сил, деятельности ветеранов АТО и событий, происходящих на территориях, которые являются временно оккупированными и временно неподконтрольными государственной власти Украины.

Радиокомпания "Армия FM" владеет лицензиями на семь частот на FM-радиовещания в Константиновке и Покровске Донецкой области, Кременной, Старобельске и Счастье Луганской области Виннице и Житомире; а также лицензией на цифровое радиовещание в Киеве в формате DAB + и 12 разрешениями на временное вещание в Бахмуте, Волновахе, Горняке, Краматорске (Славянске), Мариуполе и Светлодарске Донецкой области; Бахмутовке и Попасной Луганской области, а также в Геническе, Скадовске, Чаплинке и Чонгаре Херсонской области.

Теги: #радио #винница #нацсовет
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