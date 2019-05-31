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15:32 31.05.2019

"Датагруп" будет предоставлять услуги комплексной системы защиты информации

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Оператор спутниковой и фиксированной связи компания "Датагруп" (Киев) получила лицензию на предоставление услуг комплексной системы защиты информации (КСЗИ) с целью развития предоставляемых услуг для госорганов и бизнеса.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщил генеральный директор компании Михаил Шелемба.

"Мы достаточно плотно работаем с госорганами, как крупный оператор связи, и КСЗИ - лишь один из инструментов удовлетворения потребностей этой ниши клиентов", - отметил он.

По словам Шелембы, услуги КСЗИ и защищенной связи очень востребованы в среде госорганов.

"Для коммерческих организаций не так принципиальна форма, сколько важна суть. Например многие дополнительно к традиционным услугам таким как "передача данных" и "интернет" дополнительно берут защиту от DDOS атак, удаленный мониторинг и т.д.", - заявил гендиректор "Датагруп".

"Датагруп" получила лицензию Государственной службы специальной связи и защиты информации на осуществление хоздеятельности по предоставлению услуг в области криптографической защиты информации (кроме услуг электронной цифровой подписи) и технической защиты информации 25 марта 2019 года. Таким образом сотрудники "Датагруп" получили право проводить экспертизу систем защиты информации в построенных комплексных системах защиты информации (КСЗИ).

Как сообщалось, "Датагруп" развивает оптические сети в городах с заделом под 5G и рассматривает покупку небольших операторов.

"Датагруп" в 2018 году увеличила доход на 17,6% по сравнению с 2017 годом – более чем до 1,5 млрд грн, EBITDA – на 24%. Кроме того, компания существенно снизила кредитную задолженность: с 2,8хEBITDA в 2018 году до 1хEBITDA на начало 2019 года.

Компания "Датагруп" создана в 2000 году, является крупнейшим В2В-оператором Украины и предоставляет услуги более чем в 90 населенных пунктах Украины. Компания обеспечивает подключение к интернету, предоставляет услуги телефонии, телевидения и видеонаблюдения, а также облачный сервис от Microsoft и защиту от DDos-атак.

Теги: #связь #лицензия #датагруп
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