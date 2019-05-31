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14:12 31.05.2019

Совладелец "Квартала 95" Борис Шефир заявил о намерении студии расширять сотрудничество с украинскими телеканалами

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Совладелец "Квартала 95" Борис Шефир заявил о намерении студии расширять сотрудничество с украинскими телеканалами

Совладелец группы "Квартал 95" Борис Шефир заявил, что намерен вести переговоры с рядом украинских телеканалов о сотрудничестве со студией.

"Сейчас мы заинтересованы в сотрудничестве со всеми каналами. Мы набрали очень много авторов (это наша основная сила), а количество проектов просело. "1+1" отказались от ряда проектов. А авторов нужно удержать… Ни у "Интера", ни у "Украины" нет своего юмористического шоу… Я наметил поездку по всем каналам и со всеми буду разговаривать", - сказал Шефир в интервью интернет-изданию "Детектор Медиа".

По его словам, переговоры с телеканалами он планирует провести через неделю.

Шефир отметил, что "Квартал 95" имеет договоренность с каналом "1+1" о "праве первой руки" и вначале все проекты студия предоставляет им. Однако, если "1+1" отказывается от каких-то проектов, их предлагают другим телеканалам.

"Так было с Improv Live Show. "Плюсы" (телеканал "1+1" - ИФ) им не заинтересовались, и мы предложили его другим каналам. "Новый" взял его… Также ("1+1" - ИФ) решили переформатировать "Рассмеши комика". "Вечерний Киев" еще раньше закрыли. "Чисто News", видимо, просуществует до выборов, и его тоже закроют. На "1+1" у нас остались только "Женский Квартал", "Вечерний Квартал", "Лига смеха", - добавил совладелец "Квартала".

Студия "Квартал 95" (Киев, 2003 год) - украинская компания, занимающаяся производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью. Основателями компании являются президент Украины Владимир Зеленский, а также Сергей и Борис Шефиры.

Согласно обнародованной президентом Владимиром Зеленским декларации о доходах, ему принадлежит 100% корпоративных прав ООО "Киноквартал", 99,99% корпоративных прав ООО "Студия "Квартал 95" (еще 0,01% у его супруги Елены Зеленской), 25% ООО "Зелари ФИШ", 16,7% ООО "Продюсерский центр "Лига смеха", 22,5% ООО "Анимационная студия 95", 12,5% ООО "Квартал ТВ", 18% ООО "Студия "Квартал 95",15% ООО "Фиш-Хаус" (ресторанный бизнес). 12,5% ООО "Инвест-Анима". Он также владеет 13% ООО "Гауди Студио", 18,75% ООО "Квартал-Концерт".

Зеленский является конечным бенефициаром ООО "Киноквартал" (Украина), ООО "Студия квартал-95" (Украина), Ельдоранте Лимитед (Aldorante Limited, Кипр), Вилхар Холдингс Лимитед (Vilhar Holdings Limited, Кипр),Фильм Херитейдж инк. (Film Heritage inc, Белиз), Сан Томмасо С.Р.Л. (San Tommaso S.R.L., Италия).

Теги: #шефир #квартал_95
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