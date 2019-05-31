"Метинвест Диджитал" успешно реализует цифровые решения в ГМК, получил высокую оценку в Центральной и Восточной Европе

"Метинвест Диджитал", центр IT-экспертизы крупнейшего украинского горно-металлургического холдинга "Метинвест", занял лидерство в нескольких номинациях конкурса SAP Quality Awards 2019 среди стран Центральной и Восточной Европы.

Как сообщается в пресс-релизе группы в пятницу, первое место в категории "Бизнес-трансформации" компания завоевала за успешное внедрение решения SAP Success Factors в управляющей компании "Метинвест", на Мариупольском меткомбинате им. Ильича и на "Азовстали".

"Награды международного уровня - это не только момент гордости для команды "Метинвест Диджитал" и "Метинвеста", это наша уверенность в успехе на пути цифровой трансформации бизнеса и подтверждение зрелости наших цифровых решений", - отметил генеральный директор "Метинвест Диджитал" Сергей Детюк, которого цитирует пресс-служба.

Согласно пресс-релизу, серебро в категории "Инновации" "Метинвест Диджитал" получил за внедрение решения SAP HANA Enterprise Cloud (SAP HEC). Компания провела миграцию 138 систем и более 18000 пользователей на облачную платформу SAP. Сейчас это перемещение данных является крупнейшим по объему в Центральной и Восточной Европе.

"Этот проект стал первым в Украине по переходу SAP-систем в облако. Такие проекты, безусловно, укрепляют лидерские и конкурентные позиции бизнеса. Получение награды SAP Quality Awards - это признание профессионализма и пример для других прогрессивных украинских компаний", - констатировал директор SAP Украина Максим Матяш.

Официальная церемония награждения победителей SAP Quality Awards 2019 состоялась 29 мая в Праге на форуме SAP Now 2019, где встретились все лауреаты прошлогоднего международного конкурса. Победа в региональном конкурсе дает "Метинвест Диджитал" возможность принять участие в глобальном конкурсе SAP в Европе, на Ближнем Востоке и Африке.

В прошлом году компания заняла первое место в региональном конкурсе SAP Quality Awards и второе - в глобальном конкурсе. Эту награду "Метинвест" получил за проект планировки производства "Уголь-кокс-чугун". Внимание судей привлекло, в частности, сотрудничество компании с Украинским государственным научно-исследовательским углехимическим институтом для реализации этого проекта.

SAP Quality Awards — это международный конкурс на звание лучшего проекта года, который проводит компания SAP, производитель программного обеспечения, с 2010 года. Ежегодно на конкурс номинируется более 200 проектов SAP в трех категориях: Fast delivery Project, Business Transformation Projects, Innovation Projects. В прошлом году в конкурсе приняли участие более 280 клиентов из 15 рынков SAP.

В 2018 году в группе создана IT-компания "Метинвест Диджитал" как центр экспертизы цифровых технологий. В этом же году, согласно рейтингам компании SAP AG, группа "Метинвест" признана компанией №1 по IT-зрелости в Украине и вошла в десятку мировых лидеров по IT-инновациям в металлургии.

"Метинвест" является вертикально-интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами холдинга является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".