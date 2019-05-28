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12:39 28.05.2019

Совместные действия для развития е-услуг в Украине обсудил с представителями международных организаций советник президента Федоров

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Совместные действия для развития е-услуг в Украине обсудил с представителями международных организаций советник президента Федоров

Советник президента Украины Михаил Федоров обсудил с представителями международных организаций и Госагентства по вопросам электронного управления совместные действия для развития е-услуг в Украине.

Как сообщается во вторник на сайте президента Украины, Федоров 27 мая провел встречу с представителями Международного фонда "Евразия" (проект TAPAS), фонда "Восточная Европа" (проект EGAP), Академии е-правительства Эстонии (проект EGOV4Ukraine), Офиса реформ административных услуг, Американской торговой палаты и Государственного агентства по вопросам электронного управления.

"Тональность встречи задал президент Владимир Зеленский на iForum на прошлой неделе, когда заявил о "государстве в смартфоне", - говорится в сообщении.

Советник президента отметил, что проект электронного правительства активно развивается в Украине последние 4 года, в течение которых было создано много электронных сервисов, и предложил совместными усилиями сделать еще больше.

"Ключевая цель сейчас - определить конкретные пути и механизмы ускорения реализации этого амбициозного проекта, сделать электронное правительство более технологичным, удобным и существенно увеличить количество его пользователей. Нам нужно реализовать идею "единого окна", дать гражданам один веб-адрес всех имеющихся услуг, внедрить единую систему авторизации и идентификации, сделать вообще всю систему более ориентированной на потребности граждан, внедрить унифицированные принципы относительно дизайна и интегрировать имеющиеся электронные услуги в единый технологический фреймворк", - сказал Федоров.

Советник президента объяснил, что электронное правительство должно стать более дружественным к гражданам благодаря тому, что им необходимо будет помнить только один адрес для удобной навигации по всему спектру электронных услуг - и тех, что уже разработаны, и тех, что еще планируют создать. Концентрация имеющихся и запланированных е-услуг на одном веб-ресурсе позволит еще активнее привлекать граждан к цифровому миру. Важной задачей является презентация полной дорожной карты запуска новых услуг.

"Очевидно, что нужен дополнительный импульс, перезагрузка этой сферы. Эргономика электронных услуг - это когда гражданин в два клика находит то, что ему нужно, в национальном каталоге услуг, реализованном по принципу жизненных ситуаций, один раз авторизуется, один раз вводит свои данные и не боится их потерять. Это когда на бэк-офисе внедрены электронные административные регламенты, позволяющие служащим и услуги быстрее предоставлять, и внутренние процессы автоматизировать", - отметил сопредседатель ИТ-комитета Американской торговой палаты Валерий Фищук.

Первый зампред Госагентства по вопросам электронного правительства Алексей Вискуб сообщил, что стратегия развития е-услуг предлагает 200 приоритетных позиций для повседневной жизни граждан. В частности, это услуги регистрации ООО, электронный кабинет застройщика и проект "еМалятко", который должен обеспечить возможность получить 10 услуг, связанных с рождением ребенка.

В Украине доступны в режиме онлайн 125 электронных услуг государства. Среди наиболее популярных - получение выписки о земельном участке и справки о несудимости, оформление жилищных субсидий.

"Конечной целью по большинству услуг должна стать полная автоматизация, когда решение принимает не чиновник, а система на основе понятного алгоритма, предусмотренного нормативной базой", - отметил Вискуб.

Также стороны не обошли вниманием реализацию национальной системы идентификации, которая связана с необходимостью создания Единого демографического реестра, ситуацию с государственными реестрами, которые являются основой для электронного правительства и е-услуг, использованием технологий блокчейн, прежде всего, по "имущественных" реестров и борьбы с рейдерством.

Федоров предложил дополнительно обсудить вопросы развития е-услуг в разрезе современной национальной системы идентификации, существенно ускорит развитие этой сферы, и отдельно затронул вопрос цифровизации в регионах - на уровне инициатив, проектов и ответственных в областных государственных администрациях.

Присутствующие на встрече представители международных организаций Даниил Молчанов, Елена Саенко, Юрий Копытин, Людмила Рабчинская и Владимир Дельбин предоставили комментарии относительно текущего состояния проекта, отметили важные шаги, которые уже были сделаны соответствующими командами, и заверили в необходимости совместных действий в будущем.

Советник президента Украины также анонсировал совместную презентацию для экспертных кругов и общественности дорожной карты развития сферы электронных услуг и модели "государство в смартфоне" в ближайшее время.

Теги: #зеленский #е_услуги #федоров
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