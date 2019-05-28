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09:38 28.05.2019

Топ-менеджеры Facebook отказались от участия в слушаниях канадского парламента

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Топ-менеджеры Facebook отказались от участия в слушаниях канадского парламента

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг и исполнительный директор Шерил Сэндберг не будут присутствовать на слушаниях в канадском парламенте на этой неделе, сообщил CNN в понедельник.

Цукерберга и Сэндберг в начале этого месяца пригласили на заседание международного комитета парламента Канады, изучающего влияние Силиконовой долины на конфиденциальность и демократию.

Однако топ-менеджеры решили проигнорировать повестку и отправить на заседание вместо себя отвечающего за общественную политику Facebook Canada Кевина Чана и директора по общественной политике Facebook Нила Поттса.

По словам канадского политика, отправившего повестку, Цукерберг и Сэндберг могут быть привлечены к ответственности за неуважение к суду.

"Никто не придет с наручниками и не арестует их, но быть обвиненным в неуважении целой страной не послужит на благо никакой платформе", - заявил телеканалу председатель комитета по международным делам парламента Канады Боб Циммер.

Он отметил, что данное решение будет приниматься парламентом с помощью голосования.

На совещании планируется участие законодателей из десяти стран, включая Великобританию и Австралию.

"В совокупности мы представляем около 450 млн человек, это группа больше, чем население США", - сказал Циммер.

Он подчеркнул, что хотел бы услышать ответы от топ-менеджеров, а не от их замены.

"Зная структуру Facebook и то, как она управляется (...), любое изменение на платформе делается через Цукерберга или через Сэндберг", - заявил канадский политик.

Теги: #канада #facebook #цукерберг
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