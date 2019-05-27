Горковенко обжаловал в суде указ об увольнении с должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания

Бывший член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Владимир Горковенко обжаловал в Кассационном административном суде Верховного суда указ президента Владимира Зеленского об увольнении его с должности.

"Как и обещал, сегодня подал в суд на президента Украины. Требую признать действия Владимира Зеленского противоправными", - написал Горковенко на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Он также обнародовал в соцсети фотокопию своего искового заявления и подчеркнул, что оно расписано на девяти страницах.

Горковенко отметил, что "указы отменять нельзя".

Как сообщалось, 4 мая 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил члена Нацсовета по телерадиовещанию Юрия Артеменко и назначил на его место Владимира Горковенко.

Однако после вступления в должность президент Владимир Зеленский указом от 24 мая отменил указ Порошенко от 4 мая об увольнении Артеменко, восстановив его в должности члена Нацсовета. Другим указом Зеленский уволил с этой должности Владимира Горковенко.

Горковенко заявил, что считает незаконным свое увольнение указом нового главы государства Зеленского.