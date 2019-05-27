Телеком

14:51 27.05.2019

Горковенко обжаловал в суде указ об увольнении с должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания

1 мин читать
Горковенко обжаловал в суде указ об увольнении с должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания

Бывший член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Владимир Горковенко обжаловал в Кассационном административном суде Верховного суда указ президента Владимира Зеленского об увольнении его с должности.

"Как и обещал, сегодня подал в суд на президента Украины. Требую признать действия Владимира Зеленского противоправными", - написал Горковенко на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Он также обнародовал в соцсети фотокопию своего искового заявления и подчеркнул, что оно расписано на девяти страницах.

Горковенко отметил, что "указы отменять нельзя".

Как сообщалось, 4 мая 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил члена Нацсовета по телерадиовещанию Юрия Артеменко и назначил на его место Владимира Горковенко.

Однако после вступления в должность президент Владимир Зеленский указом от 24 мая отменил указ Порошенко от 4 мая об увольнении Артеменко, восстановив его в должности члена Нацсовета. Другим указом Зеленский уволил с этой должности Владимира Горковенко.

Горковенко заявил, что считает незаконным свое увольнение указом нового главы государства Зеленского.

Теги: #телерадиовещание #кадры #нацсовет #горковенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:40 24.05.2019
Кабмин объявил повторный конкурс на должность замглавы НСЗУ

Кабмин объявил повторный конкурс на должность замглавы НСЗУ

15:36 24.05.2019
Нацсовет по телерадиовещанию соберется 13 июня

Нацсовет по телерадиовещанию соберется 13 июня

13:52 24.05.2019
Богдан заявил, что не держится за должность в АП, но имеет большой опыт бюрократической работы

Богдан заявил, что не держится за должность в АП, но имеет большой опыт бюрократической работы

13:28 24.05.2019
Новоназначенный экс-президентом Порошенко член Нацсовета по телерадиовещанию считает свое увольнение незаконным

Новоназначенный экс-президентом Порошенко член Нацсовета по телерадиовещанию считает свое увольнение незаконным

12:33 24.05.2019
Зеленский уволил Артеменко из НКРСИ, вернув его в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, исключив из него Горковенко

Зеленский уволил Артеменко из НКРСИ, вернув его в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, исключив из него Горковенко

11:46 23.05.2019
Кличко уволил руководителей департамента соцполитики КГГА

Кличко уволил руководителей департамента соцполитики КГГА

10:05 23.05.2019
Главнокомандующий ВСУ анонсирует кадровые изменения

Главнокомандующий ВСУ анонсирует кадровые изменения

19:51 22.05.2019
Репутация нового начальника Генштаба ВСУ Хомчака вселяет надежду на уход Украины от советского типа строительства армии – директор ЦИАКР

Репутация нового начальника Генштаба ВСУ Хомчака вселяет надежду на уход Украины от советского типа строительства армии – директор ЦИАКР

18:17 22.05.2019
Должность главы АП подпадает под нормы закона о люстрации – замглавы Минюста

Должность главы АП подпадает под нормы закона о люстрации – замглавы Минюста

18:07 22.05.2019
Зеленский назначил Пристайко замглавы АП

Зеленский назначил Пристайко замглавы АП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Студия "Квартал 95" заявляет о непричастности к продаже прав на интернет-трансляцию "Слуги народа" в России "Яндексу"

Зеленский уволил Артеменко из НКРСИ, вернув его в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, исключив из него Горковенко

5G может появиться в Украине в 2020г - НКРСИ

Порошенко уволил Артеменко с должности члена Нацсовета по теле- и радиовещанию - указ

Председатель Нацсовета по теле- и радиовещанию Артеменко заявил о решении подать в отставку

ПОСЛЕДНЕЕ

Экс-команда украинского "Коммерсанта" запустила деловой портал The Page

Студия "Квартал 95" заявляет о непричастности к продаже прав на интернет-трансляцию "Слуги народа" в России "Яндексу"

Киберполиция в Днепре прекратила деятельность провайдера, который распространял пиратский контент

Facebook за полгода удалил более 3 млрд "фейковых" аккаунтов

Зеленский на iForum: здесь гораздо приятнее, чем на Банковой, настоящие живые люди

"Vodafone Украина" в I кв. увеличил выручку на 19%, чистую прибыль на 16%, а также доходы от торговой розницы

lifecell и Ericsson протестировали технологию 5G на скорости 25,6 Гбит/сек

Украине сначала нужно реализовать все возможности 4G и уже после этого переходить к освоению 5G - СЕО "Ericsson Украина"

Четвёртая промышленная революция уже происходит здесь и сейчас. Украина присматривается – эксперты

Стартап с украинскими корнями People.ai привлек привлек $60 млн инвестиций

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА